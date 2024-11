ERR Pennsylvanias: osariigi elanikud ootavad valimiskampaania lõppu

Päev enne presidendivalimisi on Pennsylvania osariigis jaoskondade uksed kinni. Kes varakult häält anda ei jõudnud, saavad valima minna juba teisipäeva hommikul kell seitse, kui valimispäev saab osariigis ametlikult hoo sisse.

"Mulle lihtsalt meeldib sel päeval jaoskonda astuda ja oma hääleõigust kasutada. Täidan oma kohustust just sel päeval hääletades," rääkis Lisa.

"Olen juba hääletanud. Arvasin, et on palju lihtsam see varakult kaelast ära saada. Võtsin selleks endale sobiva aja ja panin posti. Sain ka juba kinnituse, et minu valimissedel on kohale jõudnud," sõnas David.

Poliitanalüütikud usuvad, et kes suudab võita Philadelphia külje all asuvas Bucksi maakonnas, kindlustab ka võidu terves osariigis ning lõpetab suure tõenäosusega Valges Majas. Kohalike sõnul tekitab säärane vastutus aga piirkonnas palju pingeid.

"Kõik vihkavad (Donald) Trumpi, kõik vihkavad (Kamala) Harrist. USA-s on praegu palju vihkamist. Isegi sõbrad ja perekond, kui kuuldakse, kelle poolt te hääletate, on vaenulikud. Olukord on päris hull," tõdes Andy.

"Ma ei ole eales nii halvasti tundnud. Veel hullem, kui 2016 ja 2020. On inimesi, pereliikmeid, kes tahavad teise kandidaadi poolt hääletada. Tead, me lihtsalt ei räägi poliitikast," ütles Lisa.

Nii demokraat Kamala Harris kui ka vabariiklane Donad Trump mõistavad Pennsylvania tähtsust, mistõttu on just selles osariigis kulutatud valimisreklaamidele kõige enam raha. Kuid kestnud valimistrall on kohalike sõnul aga viimaks lõppemas.

"Ma ei jõua ära oodata, millal see läbi saab. Mul on reklaamidest ja sõnumitest nii kõrini ning see lihtsalt domineerib kõiki vestlusi. Olen väga valmis, et see läbi saaks," ütles David.

"Ma mõtlen, et see ei lõppe kohe valimispäeval. Olen kindel, et inimesed tunnevad endiselt väga suuri emotsioone, mis iganes tulemus võib tulla. Kaasa arvatud ma ise. Aga vähemalt hakkab see vaibuma," rääkis Eric.

Ameerika Ühendriikide presidendivalimised toimuvad juba teisipäeval, kuid veel esmaspäeva õhtul kohtuvad nii Harris kui ka Trump oma valijatega Philadelphias ja selle eeslinnades.