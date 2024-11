Lääs kahtlustab Venemaad plaanis saata plahvatavad pakid lennukite pardale

Aasta alguses läksid maapinnal asuvates DHL-i logistikakeskustes põlema mitu pakki. Lääne julgeolekuametnikud näevad Vene sabotaaži märke ja eeldavad, et need pakid pidid minema USA-sse ja Kanadasse suunduvatele reisi-või transpordilennukite pardale.

Üks pakk läks põlema Leipzigis maapinnal asuvas DHL-i logistikakeskuses. Teine läks põlema Suurbritannias asuvas Birminghamis. Lääneriigid alustasid seejärel asja uurimist ning jõudsid järele, et tegemist oli Venemaa vandenõuga, vahendas The Wall Street Journal.

Euroopa luureagentuurid tegid kindlaks, et need seadmed- tuleohtlikku ainet sisaldanud massaažiaparaadid, olid mõeldud selleks, et selgitada välja, kuidas saab selliseid süttivaid seadmeid saata Põhja-Ameerikasse suunduvate lennukite pardale. Julgeolekuametnikud ütlesid, et seadmed jõudsid Suurbritannia Leedust.

Poola prokuratuur teatas, et võimud on seoses tulekahjudega vahistanud neli inimest ja esitanud neile süüdistuse välismaise luureagentuuri nimel korraldatud sabotaaži- või terrorioperatsioonides osalemises. Poola teeb koostööd teiste riikidega, et leida veel kaks kahtlusalust.

Poola prokuratuur ei täpsustanud, kes grupeeringut juhtis. Poola välisluureteenistuse juht Pawel Szota ütles aga, et süüdi olid Vene spioonid.

"Ma ei ole kindel, kas Venemaa poliitiline juhtkond oli teadlik tagajärgedest, kui üks nendest pakkidest oleks plahvatanud ja põhjustanud massiõnnetuse," ütles Szota.

Szota jutt on kooskõlas teiste lääne luureametnike kommentaaridega, kes on viidanud, et asja taga oli Venemaa või siis täpsemalt Vene sõjaväeluure (GRU). Kremli pressiesindaja Dmitri Peskov väitis, et Moskva pole kuulnud ametlikke süüdistusi selle kohta, et asjaga oli seotud Venemaa.

Euroopa riikide luureteenistused aga hoiatavad järjepidevalt oma valitsusi, et Venemaa kavandab sabotaaži kõikjal Euroopas. Luureametnikud räägivad ohust üha jõulisemalt, püüdes tõsta oma riikides valvsust.

Saksa sisejulgeolekuameti (BfV) juhi Thomas Haldenwang ütles juba varem, et ainult õnneliku juhuse tõttu läks pakk põlema Leipzigis maapinnal asuvas DHL-i logistikakeskuses, mitte õhus.

Rünnakuid ja sabotaažiakte on täheldatud Tšehhis ja Rootsis. Aasta alguses nurjasid Saksamaa ja USA Vene plaani tappa Armin Papperger, kelle juhtimisel on Rheinmetall rajanud Ukrainasse suurtükimürskude tehaseid ja tankide remonditöökodasid.

Briti vastuluureagentuuri MI5 peadirektor Ken McCallum ütles hiljuti, et riigis toimuvate tapmiskatsete sagenemise taga on Venemaa ja Iraan, mis värbavad kurjategijaid musta tööd tegema.