Rail Baltic sai Brüsselilt juurde üle miljardi euro

Rail Balticu Balti riikide ühisettevõte RB Rail AS allkirjastas kaks lepingut Euroopa Ühendamise Rahastu (CEF) rahastuse saamiseks ja sai nii juurde üle miljardi euro lisaraha.

RB Rail saab koos kolme Balti riigi kaasrahastusega 1,394 miljardit eurot. Euroopa Ühendamise Rahastust tuleb 1,163 miljardit eurot.

Viimase Euroopa Ühendamise Rahastu (CEF) taotluse tulemused selgusid juba 2024. aasta suvel. Siiski kõigile kolmele riigile eraldatud summad on veidi kasvanud. Nüüd on sõlmitud ka vajalikud lepingud, mis on seotud varem välja kuulutatud rahastamisega.

Lätis kasutatakse selle taotlusvooru vahendeid Rail Balticu projekti põhilõikude ehitustööde jätkamiseks. Rahastatakse veel ka näiteks Vangaži ja Misa vahelise maagaasitoru ümberpaigutamist Rahastamislepingud toetavad veel teisi olulisi tegevusi, sealhulgas rahastatakse Skulte ehitusplatsi rajamist, mis asub Põhja-Lätis Läti-Eesti piiri lähedal.

Selle lepingu alusel saab Läti Euroopa Ühendamise Rahastust ligi 337,6 miljonit eurot, riiklik kaasfinantseering küündib 59,5 miljoni euroni.

Eesti saab Euroopa Ühendamise Rahastust 352 miljonit eurot, riiklikest allikatest tuleb juurde 88 miljonit eurot. Leedu saab CEF-ist ligi 450 miljonit eurot, riiklik kaasfinantseering tuleb 79 miljonit eurot.