ERR Lätis: rahapuudus ei seiska Rail Balticu trassi ehitust Riiast Leedu poole

Rail Balticu kolme riigi valdusettevõte RB Rail vajab Läti riigilt tänavu üheksa miljonit eurot, et katta firma palga- ja juhtimiskulu, kuid valitsus on otsustamisega viivitanud. Kui raha ei eraldata, jääb Lätis osa kiirraudtee esimese etapi jaoks vajalikke projekteerimis- ja teisi töid tegemata, kuid Riiast Leedu poole kavandatud põhitrassi ehitus ei seisku.

Üheksa miljonit eurot on RB Raili tegevuseks vajalik Läti valitsuse aastaosalus. Eesti ja Leedu kummagi kuue miljoni euroga on kõik korras, Läti osaga seni mitte. Lätis ei kajastu see summa eelarves, vaid valitsus peab rahaeralduseks kiitma heaks RB Raili tegevuskava ja eelarve.

RB Railile on aga Lätil veel ka mullu tehtud kulude eest tasumata 900 000 euro suurune osa.

"RB Rail on finantseeritud kokku neljast allikast: Euroopa Liit, kes annab valdava osa rahast, siis Eesti, Läti ja Leedu. Üheksa miljonit on tervest RB Raili eelarvest, mis on 21 miljonit eurot koos käibemaksuga, Läti osa. See on võrreldes Eesti ja Leedu osaga mõnevõrra suurem sel põhjusel, et erinevalt Eestist ja Leedust on RB Rail Lätis vastutav ka põhitrassi projekteerimise projektijuhtimise eest. Eestis on see ülesanne Rail Baltic Estonia osaühingul," selgitas RB Raili juht Marko Kivila.

Läti valitsus on Rail Balticu teemat arutanud mitu korda ja ministrid leiavad, et praegusel kokkuhoiuajal peab ka RB Rail oma kulusid koomale tõmbama.

Läti transpordiministeerium ütles teisipäeval Eesti Rahvusringhäälingule, et nende rehkenduste järgi on rahavajadus 6,59 miljonit eurot, seega kaks ja pool miljonit vähem kui RB Rail küsib. Ministeeriumi esindajate seisukoht on, et valitsus peab otsuse tegema kiiresti. Valitsuse istungi päevakorras polnud teemat aga ka selle nädala teisipäeval.

"Kindlasti peame vaatama, kui palju raha me suudame üldse sellele projektile kulutada. Ja summat ei tohiks ületada. See puudutab ka juhtimistasu. Tuleb ära kasutada Läti Raudtee võimalusi ja tegutseda koos Rail Balticu ettevõttega Lätis, et kulusid kokku hoida. Nii saame seda projekti teostada," rääkis Läti peaminister Evika Silina.

RB Raili juhid leiavad, et kui raha ei laeku, jääb Lätis osa vajalikke töid tegemata. Kui algul plaaniti kärbete otsus teha juba neljapäeval toimuval nõukogu koosolekul, siis nüüd oodatakse siiski valitsuse seisukohta.

"Ehitamine Lätis sel põhjusel sel aastal kindlasti seisma ei jää. Mis võib aga juhtuda, on see, et kuna pole raha finantseerida projekteerimise projektijuhtimist, siis võib projekteerimine ise edeneda aeglasemalt," ütles Kivila.

See võib aga omakorda aeglustada põhitrassi ehitust Riiast Eesti piiri poole.