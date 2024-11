Tusk asub Trumpi võimulesaamise eel samameelseid riike koondama

"Pole kahtlust, et muutunud poliitiline maastik tähendab tõsiseid väljakutseid igaühele, eriti kontekstis, kus Vene-Ukraina sõda võidakse lõpetada näiteks Venemaa ja Ameerika Ühendriikide uue riigipea vahelise kokkuleppe tagajärjel," ütles Tusk.

Tusk selgitas, et Ukraina sõjaline abistamine on üks peamisi Euroopa Liidu ees seisvaid küsimusi pärast Trumpi võitu USA presidendivalimistel. Trump on kritiseerinud USA relvaabi mahtu Vene agressiooni tõrjuvale Ukrainale ning lubas valimiskampaania ajal, et lõpetab sõja, kuid jättis täpsustamata, kuidas seda teeb.

"Koordineerime lähipäevil väga intensiivselt koostööd riikidega, kellel on väga sarnane nägemus geopoliitilisest ja transatlantilisest olukorrast ning olukorrast Ukrainas," lisas Tusk.

Tusk ütles, et Prantsusmaa president Emmanuel Macron ja NATO juht Mark Rutte külastavad peagi Varssavit ning kohtub Ühendkuningriigi peaministri Keir Starmeriga kas Varssavis või Londonis. Stockholmis kohtub Tusk ka Põhja- ja Baltimaade liidritega.

"Kõik toimub loomulikult meie kodumaa, kogu piirkonna, Euroopa Liidu ja lääne kogukonna ees seisvate uute väljakutsete kontekstis," ütles Tusk.

Poola peaminister kordas ka USA valimiste eel öeldut, et hoolimata valimistulemusest peab Euroopa võtma suurema vastutuse oma julgeoleku eest ja Ukraina tuleviku üle ei saa otsustada ilma Ukrainata.