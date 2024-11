Trump soovitas Putinil olukorda Ukrainas mitte eskaleerida

USA presidendiks valitud Donald Trump soovitas telefonikõnes Venemaa juhile Vladimir Putinile olukorda Ukrainas mitte eskaleerida, meenutades Putinile, et USA-l on Euroopas märkimisväärne sõjaline kohalolek, kirjutab Washington Post.

Trump rääkis Putiniga neljapäeval, mis oli esimene telefonivestlus nende kahe vahel pärast seda, kuid Trump valimised võitis, kirjutab Washington Post, tuginedes anonüümseks jääda soovivatele allikatele.

Trump soovitas Putinil sõda Ukrainas mitte eskaleerida ning tuletas Putinile meelde, et USA-l on Euroopas märkimisväärne sõjaline kohalolek, ütles üks allikatest väljaandele.

Trump ja Putin rääkisid rahu saavutamisest Euroopas ning Trump väljendas soovi järgmisteks vestlusteks, et rääkida, kuidas lõpetada lähiajal sõda Ukrainas, ütles väljaandele mitu allikat.

Trump on varem öelnud, et ta lõpetaks presidendiks saades kohe sõja Ukrainas, kuid pole täpsustanud, kuidas ta seda teeks. On väidetud, et Trump toetaks lahendust, kus Venemaa saaks endale osa okupeeritud territooriumist, ja viimatises telefonikõnes Putinile tuli see teema korraks jutuks, ütlesid allikad.

Trump rääkis sel nädalal telefoni teel ka Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenskiga, kus ta lubas toetust Ukrainale. Ukraina valitsusele anti teada ka kõnest Trumpi ja Putini vahel ning ukrainlased ei olnud selle telefonikõne vastu, sest Trump on varem mõista andnud, et suhtleb Putiniga otse diplomaatilise lahenduse leidmiseks, kirjutab Washington Post.

Putin õnnitles neljapäeval Trumpi valimisvõidu puhul ja ütles, et ta on valmis Trumpiga rääkima. Kremli pressiesindaja Dmitri Peskov ütles sel nädalal, et märgid USA ja Venemaa suhete paranemisest Trumpi valitsusajal on positiivsed.

"Vähemalt räägib Trump rahust ning mitte vastandumisest ja soovist näha Venemaa strateegilist kaotust," ütles Peskov.