Vallajuhid: põlevkivienergeetikast loobumine viib töökohad ja maksutulu

Ida-Virumaa põlevkivivaldadele tähendab sektori sulgemine maksutulude langust. Lüganuse vallavanem Dmitri Dmitrijev ei mõista, miks on Eestil nii kiiresti vaja loobuda põlevkivienergeetikast.

"Nende tähtaegade paikapanemise vastu olen ma olnud kogu aeg. Pigem peaks olema meil kava, kuidas asju moderniseerida ja keskkonnasäästlikumaks muuta. Mitte teha nii, et paneme eelkõige tähtajad paika, mis ajaks me mingis valdkonnas peame pillid kotti panema, ja alles siis mõtleme, mis meil tuleb asemele," lausus Dmitrijev.

Alutaguse vallavolikogu esimees Marek Kullamägi nentis, et riigi seatud tähtaegadega suretatakse elu Ida-Virumaal välja.

"Nii Ida-Virumaale kui ka Alutaguse vallale on see konkreetne aasta, millal on Ida-Virumaaga ühel pool. See on sisuliselt Ida-Virumaa väljasuretamise protsess. Alutaguse vallale tähendab see otseselt tulude vähenemist, rahvas sõidab minema ja meist jääb järele ainult rahvuspark," ütles Kullamägi.

Omavalitsusjuhtide sõnul on põlevkivienergeetikast väljumise suurim murekoht töökohtade kadu, sest uusi töökohti piisava kiirusega ei looda.

"Kui me vaatame õiglase ülemineku fondi, siis see näeb suure naljana välja. Meile pakutakse sadu võimalikke, toonitan, võimalikke töökohti tuhandete vastu, mis meil on. Sest need ettevõtted, mis kõik luuakse, ja need seadmed, mis soetatakse, peavad mingil ajal tööle hakkama ja need peavad olema konkurentsivõimelised. Arvestades neid olusid, mis on praegu, kahtlen ma, et need ettevõtted paari-kolme aasta pärast üldse käima lähevad ja tööd kellelegi annavad," rääkis Kullamägi.

Lüganuse vallas kaevandab põlevkivi ja teeb sellest õli Kiviõli keemiatööstus. Valda on rajamisel uus, Eesti Energia ja VKG koostöös tehtav põlevkivikaevandus.

Alutaguse vallas asuvad Eesti Energia Estonia kaevandus ja lähiaastatel ammenduv VKG Ojamaa kaevandus.

Eestis on põlevkivist õli ja elektrit toodetud üle saja aasta.