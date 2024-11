Michali sõnul ei kavatse Eesti põlevkivi kasutamisest loobuda

Eesti valitsus võttis 2021. aastal kinnitatud taastekavas Euroopa Komisjoni ees kohustuse lõpetada põlevkivist elektri tootmise aastaks 2035 ja põlevkivi kasutamine energeetikas aastaks 2040. Viru Keemia Grupi (VKG) juht Ahti Asmann kirjutas juba kevadel, et vaatamata sellele dokumendile ei ole VKG-le teadaolevalt Eestis täna kehtivates seadustes ega ka riigikogu menetluses olevates seaduseelnõudes sätestatud lõpptähtaegasid põlevkivist elektri ja õli tootmise lõpetamiseks.

Põlevkivi kasutust reguleeritakse energiamajanduse arengukavas aastani 2035 ja ka kliimaseaduses, ütles kliimaministeeriumi energeetikaosakonna juhataja Rein Vaks.

"Meil täna ühtegi kehtivat dokumenti ja kehtivat kohustust selleks, et 2040. aastaks põlevkiviõli tootmine tervikuna energeetikas lõpetada, ei ole. Esimene selline kehtiv ja kohustust loov dokument on kliimakindla majanduse seadus, mille eelnõu meil täna ringleb ja mille arutelud alles käivad. See arutelu jõuab riigikokku, kus seadusandja ise saab otsustada, mida me põlevkivienergeetikaga õlitootmise vaatest teeme ja mida mitte," lausus Vaks.

Peaminister Kristen Michal ütles, et põlevkivielekter kaob ilma tähtaegadeta iseenesest.

"Põlevkivielekter kõige lihtsamalt öeldes on väga kallis, see ei pääse lihtsalt turule. Seal riik ei pea isegi midagi suurt reguleerima, põlevkivielektri tootmisest väljub nii või teisiti, sest odavam ja soodsam elekter tuleb peale," ütles Michal.

Põlevkivi kasutamist pole aga keegi ära keelanud ega kavatsegi seda keegi teha, ütles Michal.

"Põlevkivi on võimalik tulevikus kasutada eeskätt väiksema heitmega ehk peenkeemias. Peenkeemia sisustamise ja kuidas see välja peaks nägema, peavad välja pakkuma needsamad ettevõtted – Eesti Energia, VKG, kes iganes sellega tahab tegelda. Kliimakindla majanduse seaduses on öeldud, et põlevkivi võibki tulevikus kõrgema lisandväärtusega puhtama toote ehk peenkeemia jaoks kasutada," lausus Michal.

Küsimusele, mis saab taastekavas Euroopa Komisjoni ees võetud kohustustest, vastas peaminister järgmist:

"Eesti on kindlasti öelnud erinevates dokumentides ja arengu positsioonides, et põlevkivielektri osakaal väheneb ja see on faktides korrektne väide, sest see väheneb."