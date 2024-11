Alavere meenutas kohtus endise kapo juhi survet Heldna osas

Alavere meenutas esmaspäeval kohtusaalis lähemalt vestlusi Sinisaluga, kes olevat talle juba 2017. aastast rääkinud oma kahtlustest Heldna kohta. Need jäid ka kohtus siiski ebaselgeks.

2023. aasta suveni 10 aastat kaitsepolitseiameti peadirektor olnud Sinisalu ise ütles nädal varem kohtus, et tal Heldna vastu vimma polnud, kirjutas Delfi.

Kui Alavere asus 2017. aasta mais keskkriminaalpolitseid juhtima, ütles Sinisalu tema sõnul, et tal on plaan Heldnale kinga anda. Heldna oli sel ajal veel kapo peadirektori asetäitja. Seda tunnistas kohtus ka Sinisalu.

Alavere selgitas, et Sinisalu sõnul oli Heldna koos kahe teise õiguskaitseasutuse tippametnikuga toime pannud väga tõsise kuriteo. Sinisalu paluski Delfi teatel mõned kuud hiljem Heldnal lahkuda, määrates talle samas 15 000 euro suuruse hüvitise.

Pool aastat hiljem nentis Sinisalu Alavere sõnul, et info, mida ta tol vestlusel Heldna kohta rääkis, osutus valeks ja selle lekkimine avalikkuse ette tekitaks märkimisväärselt kõmu ning oleks solvava ja laimava iseloomuga.

Kohtuasja aluseks olev Heldna rotatsioon politseiametist (PPA) vormistati 2019. aasta aprillis. 2020. aastal, kui PPA sai märgukirja, et roteerimine võib moodustada kelmuse katse koosseisu, uuriti olukorda põhjalikult, kuid leiti, et asi on meelevaldne ja kuriteokoosseis puudub, märgib Delfi Alavere ütlustele viidates.

Samas oli kapo survestamine Heldna asjas nii intensiivne, et see lõpuks hakkas eneseväärikuse pihta, ütles Alavere kohtus.

Alavere sõnul avaldas peamiselt survet just Arnold Sinisalu.

Alavere rääkis, et Sinisaluga oli neil Heldnast juttu kümneid kordi: ""Laske ta lahti" oli ta sõnum. Ütlesin Arnoldile, et räägi meile midagi uut, mida me täna ei tea. Siis me laseme Heldna lahti."

Eerik Heldnat süüdistab prokuratuur kelmuses ja ametialasele võltsimisele kihutamises, Elmar Vaherit ametiisikuna kelmusele kaasaaitamises ja ametialases võltsimises ning Aivar Alaveret ametiisikuna kelmusele ja ametialasele võltsimisele kaasaaitamises.

Süüdistus seisneb selles, et Eerik Heldna lõi Elmar Vaheri ja Aivar Alavere kaasabil sotsiaalkindlustusametile (SKA) ebaõige ettekujutuse sellest, et tal oli alates 2022. aasta 5. maist täitunud 25-aastane politseiametniku staaž, mille põhjal hakkas SKA talle maksma väljateenitud aastate pensioni seaduse alusel pensioni, viitas Postimees.

Süüdistuse kohaselt leppis Heldna 2019. aasta veebruaris Vaheriga kokku, et ta vormistatakse PPA teenistusse ja lähetatakse samal päeval tagasi kaitseväe luurekeskuse ametikohale, kus Heldna juba töötas ning kus tema töösuhe kordagi ei peatunud. Süüdistuse järgi leppisid Vaher ja Alavere kokku talle ametikoha keskkriminaalpolitsei salajases tunnistajakaitse üksuses.