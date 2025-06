Endised ja praegused tippametnikud: prokuratuur ei peaks Vaheri otsust riigikohtusse viima

Mitmed endised ja praegused kõrged riigiametnikud, aga ka erasektori tippjuhid on avaldanud arvamust, et endise politseijuhi Elmar Vaheriga toimunu oli ebaõiglane ning et teise astme õigeksmõistva kohtuotsuse edasi riigikohtusse kaebamise asemel tuleks Eesti riigil Vaheri ees hoopis vabandada.

Tallinna ringkonnakohus jättis neljapäeval muutmata Harju maakohtu õigeksmõistva otsuse endiste kõrgete politseijuhtide Eerik Heldna, Elmar Vaheri ja Aivar Alavere kriminaalasjas.

Riigiprokuratuur teatas, et esmalt tutvub ringkonnakohtu otsuse õiguslike seisukohtadega ja otsustab seejärel, kas esitada riigikohtule kassatsioon või mitte.

"See menetlus on toonud ametnike roteerimisega seotud reeglitesse oluliselt rohkem selgust. Nii on ka PPA praeguseks vaadanud üle ametnike roteerimisega seotud reeglid, mistõttu pole praegu kehtivate normide kohaselt selline asutuste vaheline edasi-tagasi kiirrotatsioon enam võimalik," leidis riigiprokuratuur.

Mitmed endised ja praegused kõrged riigiametnikud leiavad, et õigeksmõistva kohtuotsuse edasi riigikohtusse kaebamise asemel tuleks Eesti riigil Vaheri ees hoopis vabandada.

Nii kirjutas endine riigisekretär ja varasemalt ka kaitseministeeriumi asekantsleri ja RIA juhina töötanud Taimar Peterkop neljapäeval ERR-i portaalis ilmunud arvamusloos, et "Elmar Vaheriga juhtunu on kõige suurem riigiteenistujat tabanud ülekohus, mida olen oma 25 aastase avaliku teenistuse jooksul näinud".

Peterkop avaldas veendumust, et nüüd, kus kaks kohtuastet on otsuse teinud, võiks teemale joone alla tõmmata ning mitte seda riigikohtusse edasi kaevata.

"Küll tuleb mõelda, kuidas juhtunu heastada Elmar Vaherile? Kuidas asendada ülekohus tänuga Eestile tehtu eest? Loodan, et inimesed, kelle võimuses see on, mõtlevad selle peale," leidis Peterkop.

Peterkopi kirjutatule avaldasid toetust näiteks akadeemik, endine rektor ja mitmekordne minister Jaak Aaviksoo ning Tallinki juht Paavo Nõgene.

"Väga toetamisväärne seisukohavõtt [Peterkopil]. Eesti peab oskama inimesi hinnata ja tõrjuma väiklust," leidis Aaviksoo.

Ka kauaaegne diplomaat ning veebruarist kliimaministeeriumi kantslerina töötav Marten Kokk kirjutas sotsiaalmeedias, et pole mingit põhjust arvata, et politseijuht Elmar Vaher sai näha ette, millistesse sekeldustesse ta satub järgides aastakümnete pikkust roteerimise praktikat erinevate riigiasutuste vahel.

"Ma küll arvaks, et ainult vabandamisest (ja tänamisest) ei piisa. Peame ikkagi tagama olukorra, kus inimesed sellistesse olukordadesse rohkem ei satu. Mõttekäik, et kui on segane olukord, siis peabki kohus otsustama, on vähe lohutav inimestele, kelle najal selliseid pretsedente luuakse," leidis Kokk.