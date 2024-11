Tallinn rajab Hobujaama bussiparkla asemele linnapargi

Lippus tõi välja, et praegune lahendus ei ole kesklinnale kohane.

"Hobujaama ja Ahtri tänava ristmikul alal, kus praegu on Tallinna busside peatumisplats, ning sellega piirnevatel kinnistutel, kus asuvad parkimisplatsid, pole maakasutus kesklinnale kohane. Meil on väga hea meel, et seal on edasi võimalik liikuda nüüd selle planeeringuga, mis sinna uue lahenduse ette näeb," lausus ta

Kesklinnas asuva Hobujaama 12 ja 14 alast kuulub pool linnale ja pool arendajale. Linna maale rajatakse park ja arendaja maale hooned.

"Linna maa on ala, kus praegu bussid pargivad, mis jääb Ahtri tänava poole ning kuhu meil on plaanis rajada suur linnapark. Rohealadest on selles piirkonnas karjuv puudus. Selleks et hoonestus seal loogiliselt täieneks ning pakuks ka teenuseid pargi paremaks kasutamiseks, nähakse ette eraarendaja maale kokku umbes kolme hoone kavandamist. Aga mis, kus, kuidas, see selgub täpsemalt planeeringu koostamise käigus," lausus Lippus.

Tallinna Linnatranspordi AS-i (TLT) juht Kaido Padar sõnas, et muudatusest ollakse teadlikud. Padar märkis, et Hobujaama bussiparklale on mitmeid alternatiive, kus on edaspidi võimalik bussidel parkida ja juhtidel puhkepausi pidada.

"TLT kasutab 34 lõppjaama sõidukijuhtide puhkeaja tarbeks. Neid on tegelikult üle linna. Kui Hobujaama ära kaob, siis järgmise aasta lõpuks saab näiteks valmis Teelise, mis asub küll Laagris. Kõige lähemal on Paldiski maantee (depoo), kus olid trollid, mida me kindlasti suurendame, et busse hoida. Teine on Balti jaama kõrval olev plats. Aga kindlasti vaatame ka üle, et kus liinid täpsemalt alustavad ja kus puhkeaega täpsemalt vaja teha on. Võib-olla buss, mis seisab Hobujaamas, tulevikus seisab linna ääres Teelise platsil. See on igapäevane logistiline tegevus meil ja sellepärast küll ükski sõidukijuht, keda meil on kokku 1500, kartma ei pea, et nad vahepeal tualetis ei saaks käia või võileiba süüa või kohvi juua," rääkis Padar.

Varasema, ligi 15 aastat tagasi alale kehtestatud detailplaneeringu elluviimises ei jõudnud Tallinna linn ja OÜ PalmGrupp kokkuleppele. Tallinna hinnangul on selle aja jooksul on muutunud piirkonna linnaehituslikud vajadused ja eesmärgid – Hobujaama tänavale on ehitatud sadamasse viiv trammitee ning vajadus rohkemate haljasalade järele on kasvanud.

Uus planeering näeb ette pargialale parima maastikuarhitektuurse lahenduse leidmiseks maastikuarhitektuuri võistluse korraldamise, ülejäänud kruntidel asuvate hoonete parima arhitektuurse lahenduse leidmiseks on arhitektuuri konkursi korraldamine soovituslik.