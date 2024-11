Larry Kudlow võib liituda Trumpi administratsiooniga

Asjaga kursis olevad inimesed ütlesid, et Larry Kudlow võib liituda Donald Trumpi administratsiooniga. Trumpi esimesel ametiajal oli Kudlow Valge Maja majandusnõunik.

77-aastase Kudlow selja taga on pikk karjäär. Ta töötas aastatel 1981-1985 ametnikuna Ronald Reagani administratsioonis, hiljem töötas Kudlow erasektoris. Trumpi ajal oli ta kolm aastat Valge Maja majandusnõunik, viimasel ajal on Kudlow eelkõige tuntud kui televisioonis majandusteemasid kommenteeriv analüütik.

Kudlow jäi Valge Maja majandusnõunikuks kuni Trumpi ametiaja lõpuni. Ta suhtleb endiselt regulaarselt Trumpiga. Asjaga kursis olevad inimesed ütlesid, et Trump võib ta nüüd tuua tagasi oma administratsiooni.

Veel pole selge, millist ametikohta võib Kudlow Trumpi teises administratsioonis täitma asuda. Rahandusministri koht on endiselt jagamata, samas on see USA valitsuses üks tähtsamaid ametikohti. Minister peab suhtlema Wall Streeti investorite, ärijuhtide ja välisriikide riigipeadega.

Meedias levivad väited, et miljardärid Howard Lutnick ja Scott Bessent ihuvad hammast rahandusministri kohale. Allikate teatel kaalub Trump ka teisi kandidaate, vahendas The Wall Street Journal.

Allikate teatel võib Trumpi administratsiooniga liituda ka miljardär Marc Rowan, kes kohtus Trumpiga New Yorgis enne valimisi. Allikate teatel pole nad pärast valimisi siiski enam kohtunud.