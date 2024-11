Iiri merevägi tõrjus veealuste kaablite lähistel liikunud Vene luurelaeva

Luurelaeva Jantar märgati neljapäeval Dublinist idas ja Mani saarest edelas. Enne seda olid Norra, USA, Prantsusmaa ja Briti merevägi ja õhukaitse jälginud, kuidas see saatis Vene sõjalaeva Admiral Golovko, kui see eelmisel nädalavahetusel La Mance'i väina läbis, vahendas The Guardian.

Iiri mereväe laev LE James Joyce saatis Jantari reede öösel kella kolme paiku Iiri majandusvööndist välja ning lennuväekorpus jätkas laeva liikumise jälgimist, kui see lõuna poole suundus.

Vene luurelaeva kohalolek tekitab uusi muresid Iirimaa ja Ühendkuningriigi vahel kulgevate ühenduskaablite turvalisuse pärast, sest need edastavad ülemaailmset internetiliiklust tehnoloogiaettevõtete hallatavatest tohututest andmekeskustest, sealhulgas Google'i ja Microsofti omadest, kelle Euroopa Liidu peakorter asub Iirimaal.

Vene luurelaeva märgati, kui Briti kaitsejõud jälgisid teisi Vene laevu idaranniku vete lähedal. Neljapäeval lendasid Briti lennukid jälgima ka Ühendkuningriigi õhuruumi lähedal lendavat Vene luurelennukit, teatas kaitseministeerium.

Laeva märgati ka esmaspäeval ja teisipäeval Corkist läänes, kus Iirimaa ja Prantsusmaa vahel asub veel üks ühendustekimp, millest osa on seotud Atlandi-ülese ühendusega.

Luurelaeva märgati ka Iiri majandusvööndis Iirimaad ja Ühendkuningriiki ühendavatest kaablitest viis kuni seitse kilomeetrit põhjas.

Dublini ülikooli kolledži sõjaajaloo dotsent Edward Burke ütles Examinerile, et olukord on murettekitav.

"Taas näeme, kuidas Vene merevägi uurib Lääne-Euroopa kaitset. See on järjekordne äratuskell – see, mida me ei peaks vajama –, et Iirimaa peab tugevdama oma mereväe võimekust ja süvendama oma merendusjulgeoleku partnerlust Euroopas," ütles Burke.

Pärast Soome ja Eesti vaheliste merealuste internetikaablite väidetavat sabotaaži on tänavu korduvalt tõstatunud mure Euroopa elutähtsa infrastruktuuri pärast. Augustis tunnistas Hiina, et Hongkongi lipu all sõitev laev kahjustas torujuhet, kuid teatas, et see oli juhuslik.

Jantar on ametlikult klassifitseeritud üldise okeanograafilise uurimistöö abilaevaks, millel on veealuse pääste võime. Navy Lookouti luureanalüütikute sõnul võib see kasutada süvasukeldujaid ja seda on mitmel korral nähtud merepõhjas asuva taristu lähedal töötamas. Analüütikud ütlesid, et laeva missioon seisnes tõenäoliselt rohkem luureandmete kogumises kui sabotaažis.

Luurelaeva märgati seetõttu, et kui see oli Admiral Golovkost eraldunud, aktiveeris laev neljapäeval Mani saarest lõunas olles umbes neljaks minutiks automaatse identifitseerimissüsteemi (AIS).

Laevaga üritati kontakti saada, kuid selle meeskond ei reageerinud ning reedel kella kolme ajal lahkus Jantar Iiri vetest ja suundus lõunasse.