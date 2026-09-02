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USA lennukikandja saabus pärast 250 päeva merel Taisse

Välismaa
Ajakirjanikud jälgimas USA lennukikandja USS Abraham Lincoln saabumist Taisse.
Ajakirjanikud jälgimas USA lennukikandja USS Abraham Lincoln saabumist Taisse. Autor/allikas: SCANPIX / AFP / ANTHONY WALLACE
Välismaa

USA mereväe lennukikandja Abraham Lincoln saabus kolmapäeva hommikul Tais asuvasse Laem Chabangi sadamasse pärast enam kui 250 päeva merel, millest suure osa oli ta missioonil Lähis-Idas. Lennukikandja pikk merelolek tõi esile meeskonna vaimse tervise probleemid ja halvenenud olmetingimused.

Umbes 5000 sõjaväelasest koosneva meeskonnaga laev sisenes hommikul Chonburi provintsis asuvasse Laem Chabangi sadamasse.

USA saatkond Bangkokis kinnitas laeva saabumist kolmapäeval tehtud avalduses. Selle kohaselt saabus Lincolni laevagrupp Laem Chabangi, samal ajal kui hävitaja USS Frank E. Petersen Jr. sildus lähedal asuvas Sriracha sadamas ning raketiristleja USS Robert Smalls viibib naaberprovintsis Rayongis asuvas Map Ta Phuti sadamas.

Avalduse kohaselt oli see Lincolni esimene täielik sadamapeatus pärast 286 päeva merel viibimist alates 2025. aastal alanud missiooni algusest.

"Abraham Lincolni visiit Laem Chabangi on selge märk meie püsivast pühendumusest oma liitlastele ja partneritele Tais ning me kõik oleme väga elevil, et muuta Tai meie ajaloolise missiooni esimeseks sadamapeatuseks," ütles avalduses lennukikandja Abraham Lincoln komandör kapten Dan Keeler.

Laev toetas USA sõda Iraani vastu. Selle missiooni käigus püstitas lennukikandja katkestusteta merel viibimise rekordi. Lincolni pikale veninud missiooniga kaasnesid aga teated meeskonna halvenenud vaimsest tervisest ning varustuspuudusest, sealhulgas toidu- ja hügieenitarvete nappusest.

Lennukikandja peatub koos teiste USA mereväe aluste saatel Tais, mis on ainus Ameerika Ühendriikide lepinguline liitlasriik Kagu-Aasia mandriosas. Peatus, mille jooksul meeskond saab puhata ja taastuda kestab viis päeva, teatasid Tai ametnikud.

Tuhandete sõjaväelaste saabumine on tekitanud lootusi, et see annab majandusele tõuke lähedal asuvas kuurortlinnas Pattayas, millel on ka seksiturismi sihtkoha maine.

Pattaya linnapea Poramase Ngampichese sõnul hakkab umbes 40 bussist koosnev bussipark sõidutama USA sõjaväelasi Pattaya ja Laem Chabangi sadama vahel.

"On teatud kohad ja tegevused, milles sõjaväelastel on keelatud osaleda, näiteks igasugused veespordialad, jetisõit, benji-hüpped, maadlus ja poks," ütles ta Reutersile.

Ametnike sõnul suurendab politsei Pattaya peamise rannapiirkonna ja ööelupiirkonna patrullimist pärast nädalavahetusel toimunud haaranguid, mille käigus peeti prostitutsioonikahtluse tõttu kinni 40–50 inimest.

Kuigi seksitööstus on Tais ebaseaduslik, on see suuremates turismikeskustes, sealhulgas Bangkoki ja Pattaya osades, avalikult nähtav hoolimata aeg-ajalt toimuvatest politseioperatsioonidest.

Toimetaja: Mait Ots

Allikas: Reuters, Associated Press

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