Automaksu tulek on autode ostule ja müügile hoo sisse tõuganud

Automaksu kehtimahakkamise eel on autode ost-müük hoo sisse saanud. Automüüjate ja -ajakirjanike sõnul ostavad inimesed üldiselt ikka samasid autosid, mis on ka varem nende lemmikud olnud, samas on tarbija muutunud teadlikumaks ja automaksu mõjuga rahakotile kindlasti arvestatakse.

Autoturul paistavad praegu silma need, kes on oma sõidukivahetust edasi lükanud ja lootnud seda keeruliste majandustingimuste tõttu teha järgmistel aastatel. Autovahetust proovivad ka need, kel otseselt vajadust pole, aga näevad, et sõiduki registreerimistasust oleks mõistlik veel selle aastanumbri sees eest ära põigata.

"See sõidukite top 10 on tegelikult kõik need populaarsed mõistlikud autod - Toyota RAV4, Škoda Octavia, Volkswagen Passat - nad ei tarvitse olla tingimata kõige ökomad või kõige väiksema maksuga, aga just need autod, mida inimesed tahavad, ehk nad teevadki selle autovahetuse otsuse see aasta ära. Nad sõitsid enne selle Volkswagen Passatiga, nad sõidavad selle Volkswagen Passatiga ka järgmine aasta, aga nad lihtsalt tahavad selle välja vahetada, kas siis uuema vastu või parema vastu," rääkis Autogeeniuse peatoimetaja Tarmo Tähepõld.

Asjatundjate sõnul juhivadki kasutatud autode turgu nelja- kuni viieaastased Toyotad, Škodad ja Volkswagenid. Auto Bassadone müüb nii uusi kui kasutatud rahvaautosid nagu Fiat, Citroen, Hunday, Opel, Nissan. Kuigi uhiuusi sõidukeid müüsid nad oktoobris 44 protsenti rohkem aastatagusega võrreldes, on kasutatud autode turg aktiivsem.

"Müügiarvuliselt tänu meie brändide loetelule uusi autosid loomulikult me müüme rohkem. Kasutatud autodes on tõus olnud suurem kui uues autos. Kasutatud autode turg on üldsegi tunduvalt rohkem aktiivne ja see võib olla rohkem tingitud ka sellest, et inimestel täna on natukene ka teadmatus, mis juhtub kasutatud autode müügis aasta alguses, kui nüüd uued maksud rakenduvad ehk kuidas see üldse välja nägema hakkab," ütles Auto Bassadone OÜ tegevjuht Veiko Karu.

Auto 100 tegevusalaks on Škoda ja Porsche maale toomine. Massiturul on näha selge elavnemine, aga seda aasta esimese kaheksa kuu negatiivse müüginumbri tõttu. Tegelikku kasvu pole olnud, kuigi oktoobri numbrid on muljetavaldavad.

"Škodaga me tegime oktoobris Eesti kõigi aegade automüügirekordi. Müüsime 645 autot klientidele, mis on Eesti mastaabis väga-väga palju. Ja inimesed ostavad praegu selgelt seda tavatarbimise autot, mis automaksuga kõige jämedamalt pihta saab. Selgelt, sest automaksuga saab pihta tegelikult kõige loogilisem auto, mida inimesel osta," sõnas Auto 100 juhatuse liige Jussi Pärnpuu.

Võimalik, et Škoda menukust on tõuganud ka Rohe Auto nutikas reklaamklipp.

Luksusautode müük on aga majandustsüklitest suhteliselt sõltumatu.

"Me võime selle luksusauto turu jagada kaheks: premium ja high luxury. Premium on kolm Saksa suurt: Mercedes, BMW, Audi. Sel aastal on kolm Saksa suurt päris palju kaotanud müüki võrreldes 2023. aastaga. Porschega me oleme suutnud natukene kasvatada. Bentley, Lamborghini on stabiilsed, need nagu väga turuseadustele ei allu," ütles Jussi Pärnpuu.

Välismaalt auto Eestisse toomiseks on nüüdseks ilmselt enamik ajaaknaid sulgunud, sest transpordiameti järjekorrad on niigi pikaks veninud.

"Kui seal varem said võib-olla järgmiseks päevaks juba aja broneerida, siis hetkel on see broneering vähemalt 10 päeva, millal sa saad üldse oma autot minna ette näitama. Nii et need järjekorrad, liising - liisingud küll veel paar nädalat tagasi meile ütlesid, et enam-vähem on kontrolli all. Aga olen siit-sealt kuulnud, et kui vanasti võisid sa liisingu päringule vastuse saada võib-olla paari tunniga, järgmiseks päevaks, siis hetkel see kindlasti nii ei ole," ütles Tarmo Tähepõld.

Automaksu üks eesmärke on algusest peale olnud liikumine puhtama ja keskkonnasõbralikuma autopargi poole. Võiks ju eeldada, et praegune ostu- ja müügibuum aitab seda teha.

"Ma nüüd ei tea, kas selle sügisese ralli käigus nii väga muutub, sest kui need tuhandeeurosed või väga vanad või võimsad autod omanikku vahetavad, siis ega nad ju riigist välja ei lähe, nad on siin lihtsalt teise omaniku käes," lausus Tähepõld.

"Tegelikult muutub ta uuemaks läbi selle, kui ostetakse uuemaid autosid, uusi autosid. Tegelikult muutub ta keskkonnasõbralikumaks läbi selle, kui ostetakse võib-olla väiksemaid autosid. Elektriauto kui selline ei ole imerohi. Elektriauto on suur, raske ja kallis," rääkis Jussi Pärnpuu.

Pigem suunab automaks võimalikult praktilise otsuse suunas.

"Tarbija on tunduvalt teadlikumaks muutunud, oskab aru saada sellest, palju on kogu perioodi auto omamise kulu ja selle omamise kulu pealt tehakse otsus. Üks komponent sellest on ka aastamaks ja seal tulevad mängu kõik need, kas mul on laadijad, kas mul on võimalik seda teha ja palju mul sõita vaja on ja see matemaatiline pool tuleb hästi palju mängu," ütles Veiko Karu.

Sarnaste erinevate kaalutluste mõjul on turul üha populaarsemad pistikhübriidid, ent nende ostuhind võib tarbijale veel üle jõu käia.

"Turustatistika järgi kõige suurema kasvu on oktoobrikuus teinud läbi tavaline diiselmootoriga sõiduauto, mida ostetakse arvatavasti sellepärast, et võib-olla järgmine aasta on seda kallis registreerida ja ka see, et väga paljud tootjad üldse järgmine aasta hakkavad ise piirama selliste autode turustamist," lisas Karu.

Sõidukite esmane registreerimine Eestis

Oktoobrikuus registreeriti Eestis esmaselt 6936 sõidukit, mis on ligikaudu viiendiku võrra rohkem kui eelmistel aastatel samal ajal. Ja on näha, et oktoobris on aset leidnud järsk tõus.

Samas käesoleva aasta varasematel kuudel osteti just vastupidi vähem autosid kui varasematel aastatel.

Aasta esimese kümne kuu jooksul kokku on registreeritud 55 372 sõidukit, neist üle 55 protsenti on uued ja registreeritud sõidukite keskmine vanus on 3,08 aastat.

Samas on erisused üsna suured geograafiliselt. Üle poole tehingutest tehti Tallinnas ja Harjumaal - 31 202. Seejuures on siin suurem uute autode osakaal ja keskmine ostetud auto on 2,4 aastat vana. Samas näiteks Järva- ja Valgamaal on keskmine ostetud auto 5,9 aastat vana.

Populaarseimad automargid on käesoleva aasta tehingute statistika põhjal olnud Škoda, Toyota, BMW, Volkswagen, Volvo ja Mercedes-Benz.

Ja vaadates, millise kütusekasutusega on populaarseimate markide esindajad olnud, siis domineerivad jätkuvalt diislikütusega ja bensiini jõul liikuvad sõidukid, aga uue trendina on hübriidsõidukid bensiiniautosid kätte saamas. Elektri ja gaasi jõul töötavaid sõidukeid on ostetud juba suurusjärkudes vähem.