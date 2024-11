Kannik: Ukraina oli pühapäevaseks raketi- ja droonirünnakuks valmis

Möödunud ööl ründas Venemaa Ukraina energiataristut 120 raketi ja 90 drooniga. Odessas tõi see kaasa ulatusliku elektri- ja veekatkestuse.

Äsja Ukrainast naasnud rahvusvahelise kaitseuuringute keskuse juht Indrek Kannik ütles, et ukrainlaste jaoks polnud rünnak üllatus ja nad olid selleks valmis.

"Venelased ei olnud mitu kuud suuremat rünnakut ette võtnud ja oli selge, et neil on jälle tekkinud teatud rakettide kogus, millega nad saavad rünnaku läbi viia. Tõenäoliselt selle rünnaku eesmärk Venemaa vaatevinklist oli Ukraina energeetikasüsteemi kahjustamine. Mingit kahju ta kindlasti tekitas. Samas ma ütleksin, et mulle tundub esimesel hinnangul, et Ukraina vaatevinklist on õnnestunud kõige hullemat ära hoida," sõnas Kannik.

Kannik tõi näiteks, et Ukraina pealinnas Kiievis venelaste rünnak eelsihtmärke ei tabanud. Allatulistatud rakettide protsent oli seekord varasemast suurem, mis viitab Ukraina õhutõrje tugevamaks muutumisele kogu riigis. Aastate jooksul on aga ukrainlaste taristu kindlasti aina rohkem kannatada saanud, mida näitab ka elektritootmisvõimekuse langus.

"Eks nad püüavad teha, mis nad saavad, et siis parandada neid elektrijaamu, hüdro- ja soojuselektrijaamu, mis pihta on saanud. Parandada alajaamu ja vaadata, et liinid ja alajaamad oleksid kindlamad, aga täielikult loomulikult neid Venemaa süvalööke välistada ei saa," ütles riigikogu riigikaitsekomisjoni aseesimees Leo Kunnas.

Vaatamata kõigile püüetele ei suuda Venemaa Kunnase arvates Ukraina taristut sel talvel täiesti põlvini suruda.

Kanniku hinnangul üritab Venemaa kindlasti olukorda eskaleerida enne, kui jaanuaris astub ametisse USA valitud president Donald Trump. Samas ei saa venelased kasutada taristurünnakuid Ukraina õhutõrjevarude nullimiseks, sest ka nende enda vahendid on piiratud.

"Ega enamikul puhkudel, näiteks droonide puhul, Ukraina ikka kõrgtehnoloogiat ei kasuta. Droone lastakse üsna lihtsate, käepäraste vahenditega alla. Ja ka juba pühapäevasest rünnakust on näha, et ka Ukraina kasutas siin erinevaid vahendeid. Osa lasti alla F-16 lennukitelt, osa puhul kasutati Patriot süsteemi, aga oli ka pilt, kus Ukraina naissõdur lasi MANPADSiga ühe Vene raketi alla," lausus Kannik.