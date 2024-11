Allikad: USA andis Ukrainale loa kauglöökideks Venemaa pihta

Ukraina plaanib lähipäevil korraldada oma esimesed kaugrünnakud, ütlesid allikad, kuid turvakaalutlustel üksikasju ei avaldanud, vahendas Reuters.

Esimesed kauglöögid sooritatakse tõenäoliselt ATACMS-i rakettidega, mille lennuulatus on allikate sõnul kuni 306 kilomeetrit.

Valge Maja keeldus kommentaaridest. USA samm tuleneb Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenski kuudepikkusest palvest lubada Ukraina sõjaväel kasutada USA relvi, et tabada Venemaa sõjalisi sihtmärke, mis jäävad piirist kaugele.

Kuigi mõned USA ametnikud on olnud skeptilised selles osas, kas kauglöökide lubamine muudab sõja üldist kurssi, võib otsus aidata Ukrainat hetkel, mil Vene väed on saavutamas edu ning anda Kiievile võimalikeks läbirääkimisteks parem positsioon.