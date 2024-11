Teisipäev on harvade sajuhoogudega

Teisipäeval on ilm rahulik ja harvade sajuhoogudega.

Teisipäeva öö on Eestis vähese ja vahelduva pilvisusega. Öö hakul sajab mitmel pool ja pärast keskööd kohati vihma, lörtsi ja lund. Puhub edela- ja läänetuul 2 kuni 7, rannikul puhanguti kuni 11 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on -3 ja +2 kraadi vahel, rannikul on sooja kuni 5 kraadi. Teedel on libedust.

Hommik on vähese ja vahelduva pilvisusega. Kohati sajab nii vihma, lörtsi kui ka lund. Mitmel pool on libedaid teid. Puhub läänekaare tuul 2 kuni 8, rannikul puhanguti 11 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on -3 ja +3 kraadi vahel.

Päev on vähese ja vahelduva pilvisusega. Kohati sajab vihma, lörtsi ja lund. Puhub lõunakaare tuul 2 kuni 8 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 1 kraadist 5 kraadini.

Kolmapäeva öö on kohati vähese sajuga, vastu hommikut levib tihe lörtsi- ja lumesadu lõunast põhja suunas. Päev on talvise sajuga ja tugeva tuule tõttu ka tuisuga, pärastlõunal läheb sadu lõuna pool vesisemaks. Öine õhutemperatuur on -3 kraadist +2 kraadini, päeval -1 kraadist +4 kraadini.

Neljapäeva öö on lörtsi ja vihma, kohati ka lumega, päeval on lörtsi- ja lumesadu hooti, kohati tuleb ka vihma. Õhutemperatuur on ööpäevaringselt -1 ja +5 kraadi vahel.

Reede ja laupäev püsivad talvise sajuga ning miinuskraade on õhus ka päeval.