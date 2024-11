Ka Leedu ja Rootsi vaheline kaabel sai kahjustada

Esmaspäeval selgus, et Soome ja Saksamaa vaheline merekaabel läks katki ning sama päeva õhtul teatas Telia, et kahjustada sai ka Leedu ja Rootsi vaheline sidekaabel.

Telia Leedu tehnoloogiajuht Andrius Šemeškevičius ütles Leedu rahvusringhäälingule, et rike toimus pühapäeva hommikul kella 10 paiku.

"Süsteemid teatasid kohe, et meil on ühendus katkenud. Toimus edasine uurimine ja selgus, et see oli kahjustatud," ütles Šemeškevičius.

Šemeškevičiuse sõnul läheb Telial Leedusse kolm sidekaablit, seetõttu ühe kaabli kahjustus piiras sidet, kuid ei katkestanud seda täielikult. Leedu Telia ei tea, kus kaabel kahjustada sai, sest kaabli omanik on Rootsi firma Arelion, mitte Leedu Telia.

Esmaspäeval selgus varem, et katki läks ka Soome ainus merekaabel, mis kulgeb otse Kesk-Euroopasse.

Soome riigifirma Cinia korraldas ka pressikonverentsi ning teatas, et kaablil on purunenud kõik kiudoptilised ühendused. Rikke põhjus pole veel teada.

Soome rahvusringhääling Yle tõi esmaspäeva õhtul välja, et telekanali CNN andmetel hoiatasid USA võimud juba septembris, et Venemaa võib hakata saboteerima USA ja tema liitlaste merekaableid.