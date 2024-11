Pistorius: Saksamaa peab Läänemere kaablite lõhkumist sabotaažiks

Kahe merealuse fiiberoptilise sidekaabli kahjustamist Läänemerel tuleb vaadelda kui sabotaaži, kuigi siiani on ebaselge, kes selle taga on, ütles Saksamaa kaitseminister Boris Pistorius teisipäeval.

"Keegi ei usu, et need kaablid lõigati läbi kogemata. Samuti ei taha ma uskuda versioone, et need olid ankrud, mis kahjustasid kogemata neid kaableid," ütles Pistorius enne kohtumist EL-i kaitseministritega Brüsselis.

"Seetõttu peame nentima, teadmata konkreetselt, kes seda tegi, et tegemist on hübriidtegevusega. Ja me peame ka seda teadmata eeldama, et tegemist on sabotaažiga," ütles Pistorius.

Esmaspäeval sai avalikuks, et pühapäeval purunes kaks Läänemere põhjas kulgevat fiiberoptilist sidekaablit, millest üks ühendas Rootsit ja Leedut, teine kulges ​​Soome ja Saksamaa vahel.

Kõik riigid asusid kaablite lõhkumist uurima

Kõik neli riiki teatasid, et asusid kaablite purunemist uurima.

"Valitsus jälgib olukorda väga pingsalt, arvestades tõsist julgeolekuolukorda ja võtab [Leedu] võimudega ühendust. Väga oluline on välja selgitada, miks kaks kaablit Läänemerel praegu rivist väljas on," ütles Rootsi tsiviilkaitseminister Carl-Oskar Bohlin avalik-õiguslikule ringhäälingule SVT.

Leedu peaprokuratuur teatas samuti, et püüab juhtunu detailides selgust saada.

"Asjaolud on selgitamisel ja info kogumisel," ütles peaprokuratuuri esindaja Gintare Vitkauskaite-Šatkauskiene teisipäeva hommikul.

Teisipäeval teatasid Saksa välisminister Annalena Baerbock ja tema Soome kolleeg Elina Valtonen, et nende kahe riigi vahelise kaabli purunemise asjaolude selgitamiseks alustati uurimist.

"Asjaolu, et taoline juhtum tekitab kohe kahtlusi tahtlikus kahjustamises, räägib meie aja heitlikkusest," märkisid kaks välisministrit ühisavalduses. "Meie Euroopa julgeolekut ei ohusta mitte ainult Venemaa agressioonisõda Ukraina vastu, vaid ka pahatahtlike toimijate hübriidsõda," märkisid välisministrid. "Meie ühise kriitilise taristu kaitsmine on meie julgeoleku jaoks ülioluline," lisasid nad.

USA uudistekanali CNN andmetel oli Soome-Saksamaa kaabel purunenud umbes 100 kilomeetri kaugusel Leedu-Rootsi ühendusest.