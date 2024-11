Trump määras Linda McMahoni juhtima USA haridusministeeriumi

Trump tahab viia hariduse juhtimise tagasi osariikide tasandile ning teatas, et neid jõupingutusi hakkabki juhtima Linda McMahon. Ta oli ka Trumpi esimese administratsiooni liige ja juhtis siis väikeettevõtlust.

Linda McMahon ja tema abikaasa Vince McMahon ehitasid üles maailma suurima wrestling'u-organisatsiooni. Seal sarjas kogus kuulsust ka Hulk Hogan, kes on samuti Trumpi tulihingeline toetaja.

Linda McMahon on töötanud lühikest aega Connecticuti osariigi haridusnõukogus, ta on olnud ka piirkonnas asuva katoliikliku ülikooli juhatuse liige. McMahon on öelnud, et toetab kohalikku järelevalvet hariduselus.

Trump ise lubas valimiskampaania ajal, et hariduses ootavad ees mahukad reformid. Trump lubas bürokraatiat vähendada ning haridusministeeriumi likvideerida.

Pole veel selge, kas Trump ja McMahon suudavad ministeeriumi laiali saata, selline samm vajab ka USA kongressi heakskiitu.

Mõned Trumpi konservatiivsed liitlased leiavad, et järgmine administratsioon ei peaks haridusministeeriumi laialisaatmise peale poliitilist kapitali raiskama. Selle asemel tahavad nad, et Trumpi administratsioon võtaks ette USA ülikoolid, kus nende hinnangul õilmitseb vasakpoolne woke-ideoloogia.

Ka maailmakuulus teletohter dr. Mehmet Oz liitub Trumpi administratsiooniga

Trump teatas veel, et föderaalseid tervisekindlustusprogramme hakkab juhtima telearstina kuulsust kogunud Mehmet Oz. Trump teatas, et Oz hakkab tegema koostööd Robert F. Kennedy juunioriga, kelle Trump valis oma tulevase administratsiooni tervishoiuministriks.

Oz kandideeris 2022. aastal ka senaatoriks, kuid ei osutunud valituks. Ta kogus suurt kuulsust telestaari Oprah Winfrey saates, nüüd hakkab südamekirurgiale spetsialiseerunud Oz juhtima ametkonda, mis pakub tervishoiuteenust ameeriklastele.