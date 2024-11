Isamaa: algatasime põhiseaduse muutmiseks vajaliku seadusemuudatuse

Kolmapäevasel riigikogu istungil on kavas hääleõiguse küsimuses kahe põhiseaduse muutmise eelnõu esimene lugemine. Istungi alul annab Isamaa fraktsioon üle kohaliku omavalistuse valimise seaduse muutmise eelnõu, mida on Isamaa sõnul vaja, et põhiseaduse muutmine õnnestuks juba 2025. aasta valimisteks.

"Praeguses kohaliku omavalitsuse valimise seaduses on kirjas kaks kuupäeva, mis ei klapi põhiseaduse muutuste planeeritava jõustumisega. Need on seotud valimisringkondade moodustamisega ja valijate arvuga ringkonnas mandaatide arvu kinnitamiseks – vastavalt hiljemalt 90 päeva enne valimispäeva ning 1. juuni. Kuna põhiseaduse muutmine võiks jõustuda kas juuni lõpus või juuli algul, tuleb neid kuupäevi muuta," sõnas Isamaa fraktsiooni esimees Helir-Valdor Seeder.

Ta lisas, et Isamaa seisukoht on, et kolmapäeval tuleks lõpetada mõlema menetluses oleva põhiseaduse muutmise eelnõu esimene lugemine ning järgmise kolme kuu jooksul leida riigikogus võimalikult suur ühisosa põhiseaduse kiireloomuliseks muutmiseks.

"Samal ajal tuleb menetleda ka kohaliku omavalitsuse valimiste seaduse muutmist, et riigikogu ja Eesti avalikkuse ülekaaluka enamuse tahe saaks täidetud," ütles Seeder.