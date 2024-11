Nordica esindajad korruptsioonivastasesse erikomisjoni ei ilmunud

Komisjoni esimehe Anastassia Kovalenko-Kõlvarti (KE) teatel lubasid komisjoni erakorralisele istungile küsimustele vastama tulla Nordica nõukogu liige ja rahandusministeeriumi esindaja Kaupo Raag, Nordica juhatuse liige Gabriel Rusu koos kolleegidega ning kellega oli komisjonis osalemine kokkulepitud, kuid kes siis keeldusid tulemast.

Kovalenko-Kõlvarti teatel ignoreeris kutset ka taristuminister Vladimir Svet, kes aga osaleb samal ajal valitsuse istungil. Komisjoni istungil osales riigikontrolör Janar Holm.

Kovalenko-Kõlvarti sõnul soovib komisjon teada, kuidas jõudis Nordica juhatus pankrotiavalduse esitamise otsuseni.

"Mitu kuud järjest oldi varmad jagama intervjuusid, kuidas Nordica seis on paranemas, käivad läbirääkimised erastamise osas ja nüüd, kui ilmusid uudised pankroti kohta, peidetakse pea liiva alla. Neil oli võimalus istungil osaleda ka video vahendusel, kuid ilmselgelt väldivad valitsuse esindajad ja Nordica juhtkond vastamist ebameeldivatele küsimustele," ütles Kovalenko-Kõlvart.

"See näitab suhtumist riigivara ja maksumaksja raha kasutamisse," lisas Keskerakonna saadik. "Samuti näitab see suhtumist Riigikogusse ja vastavasse järelevalvekomisjoni. Kui varem avaldas minister Svet Rail Balticu teemalisel istungil nördimust, et ta on sunnitud käima komisjonides, siis nüüd tekib selline tunne, et on antud korraldus erikomisjoni üldse ignoreerida."

Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna (EKRE) fraktsioon soovib samal ajal riigikogus uurimiskomisjoni moodustamist Nordica tegevuse lõpetamisega seonduvate asjaolude uurimiseks ja esitas komisjoni loomiseks eelnõu.

Erakonna esimees Martin Helme peab lennufirma halbade tulemuste süüdlaseks Reformierakonda.

EKRE väljapakutud komisjon peaks nende teatel muu seas selgitama välja, miks riik ei suutnud tuvastada juhtimisvigu, kas ettevõtte juhtkond täitis hoolsuskohustust ja kui palju Nordica juhtimisvead on riigile maksma läinud.