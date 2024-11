USA-s algas toolide mäng föderaalreservi juhi kohale

Trump ja Warsh kohtusid kolmapäeval Mar-a-Lagos ning arutasid võimalikku kokkulepet, ütlesid asjaga kursis olevad inimesed ajalehele The Wall Street Journal.

Rahandusministri koht on endiselt jagamata, samas on see USA valitsuses üks tähtsamaid ametikohti. Meedias levivad väited, et mitmed miljardärid ihuvad hammast sellele kohale ja Trump pole lõplikku otsust teinud.

Varem levisid meedias väited, et favoriit rahandusministri kohale on miljardär Scott Bessent. Allikate teatel kavatseb Trump nüüd nimetada Bessenti riigi majandusnõukogu etteotsa ja ta võtab üle rahandusministeeriumi juhtimise 2026. aastal, kui Warsh läheb föderaalreservi etteotsa.

Samas Trumpi nõunikud hoiatavad tihti, et tal on kalduvus sageli meelt muuta ja ta kaalub rahandusministri kohale ka teisi kandidaate. Rahandusministri kandidaatide seas on ka näiteks miljardär Marc Rowan.

Bessent on ise avalikult teada andnud, et Trump peaks kiiresti ütlema, kelle ta kavatseb nimetada Powelli järglaseks.

Ühe asjaga kursis oleva inimese sõnul küsis Trump kolmapäeval Warshilt, mida viimane arvab tariifidest. Warsh on varem teravalt kritiseerinud protektsionistlikku poliitikat ning hoiatanud isolatsionismi eest.

"Majanduslik isolatsionism kahjustaks meie majanduskasvu väljavaateid," kirjutas 2018. aastal Warsh.

54-aastasel Warshil on õigusalane haridus ning ta alustas oma karjääri investeerimispanganduses, 2002. aastal liitus ta George W. Bushi administratsiooniga. Aastale 2006-2011 oli ta föderaalreservi juhatuse liige. Ta on pikalt töötanud ka õppejõuna ning annab nõu USA finantshiiglastele.