Asepeaminister: Poola ei toeta EL-i ja Mercosuri kaubanduslepet

Leppe raamid EL-i ning Argentinat, Brasiiliat, Paraguayd ja Uruguayd ühendava Mercosuri vahel lepiti kokku juba 2019. aastal, kuid mõned EL-i riigid on blokeerinud sellega edasimineku. Vastuseisu on juhtimas Prantsusmaa.

Põllumehed kardavad, et kaubanduslepe viib veelgi tootjahindu alla ning suurendab konkurentsi eksportivate riikidega, kellele ei kehti EL-i karmid keskkonnaseadused.

"Poola ei toeta seda lepet," ütles Kosiniak-Kamysz ajakirjanikele, lisades, et valitsus langetab oma lõpliku otsuse järgmisel teisipäeval.

Põllumajandusminister Czeslaw Siekierski lisas: "Me ei arva, et see oleks mingi muu seisukoht kui negatiivne."

Ta pidas reedel Varssavis kõnelusi oma Prantsuse kolleegi Annie Genevardiga.