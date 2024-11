Rumeenia presidendivalimistel juhib Moskva-meelne äärmuslane

Kui loetud oli 98,66 protsenti häältest, oli Georgescu kogunud 22,59-protsendise toetuse, teisel positsioonil oli aga praegune peaminister, vasaktsentrist Marcel Ciolacu 19,55 protsendiga.

Äärmiselt religioosne ja natsionalistlik Calin Georgescu tegi oma kampaaniat Rumeenia sõltuvuse vähendamise nimel impordist, põllumajandustootjate toetamise ning kodumaise toidu- ja energiatootmise suurendamise nimel, kirjutas väljaanne Politico. Georgescu on ka öelnud, et Euroopa Liit ja NATO ei esinda piisavalt hästi Rumeenia huve, ning väitnud, et Venemaa sõda Rumeenia naaberriigis Ukrainas manipuleerib USA sõjatööstus.

Politico hinnangul on Georgescu võit valimiste esimeses voorus suur üllatus, mis peaks Rumeenia poliitikasse pöörde tooma.

"35 aastat kestnud Rumeenia rahvale peale surutud majanduslik ebakindlus muutus täna erakondade jaoks ebakindluseks," ütles Georgescu oma esimeses reaktsioonis pärast valimisjaoskondade sulgemist. Ta nimetas tulemust Rumeenia rahva "hämmastavaks ärkamiseks".

2022. aastal väitis ta, et Rumeenia lõunaosas Deveselu külas asuv USA raketitõrjekompleks on osa vastasseisu poliitikast, mitte rahumeelsetest meetmetest. Samasisulist juttu räägib ka Venemaa president Vladimir Putin, tõdes Politico. Toona ütles Georgescu, et Venemaa teda ei toeta, kuid ta tunneb end selle kultuuri lähedasena. Ta kirjeldas Putinit kui "meest, kes armastab oma riiki".

Georgescu on ka öelnud, et imetleb Ungarit, sest see teab, kuidas rahvusvahelisi läbirääkimisi pidada.

Georgescu on ülikooli õppejõud ja säästva arengu konsultant, kes on töötanud erinevates ÜRO organisatsioonides üle kümne aasta.

Georgescu kasutas oma valijate koondamiseks sotsiaalmeediakanalit TikTok, märkis Politico. "Tal õnnestus neid veenda elegantselt esitatud messianistliku sõnumiga, kasutades ära inimeste pettumust," ütles poliitikaanalüütik Radu Magdin.

Georgescu on pälvinud ägedat kriitikat oma varasemate kommentaaride pärast, mis toetasid Rumeenia 20. sajandi fašistlikku liikumist, kuid ta on tõrjunud süüdistusi, et ta on antisemiit.

Viimase kümnendi jooksul räägiti Georgescust mitu korda kui potentsiaalsest peaministrist erinevatele parteidele.

Mittetäielike tulemuste kohaselt on reformistide kandidaat Elena Lasconi 18 protsendiga kolmandal kohal ning teine ​​parempoolsete kandidaat George Simion on 14,1 protsendi neljas.

Valimisaktiivsus kogu riigis ja Rumeenia diasporaa seas välismaal oli 52,5 protsenti, mis on veidi suurem kui eelmistel 2019. aasta presidendivalimistel hääletanud 51,2 protsenti.

Presidendivalimiste teine voor toimub 8. detsembril pärast Rumeenia parlamendivalimisi järgmisel pühapäeval, 1. detsembril.