Vilniuses kukkus alla DHL-i kaubalennuk

Kaubalennuk saabus Vilniusesse esialgsetel andmetel Leipzigist, väidetavalt kukkus see elumajale Liepkalnyse linnaosas. Seda kinnitasid Leedu rahvusringhäälingule LRT ka lennujaama esindajad.

Lennujaama pressiesindaja Marius Zelenius ütles LRT raadiouudistele, et sündmuskohal töötab suur hulk päästeteenistuse meeskondi.

Tema sõnul väljus lennuk Leipzigist ja kukkus Liepkalnise linnaossa, Žirniai ja Liepkalnise tänavate piirkonnas ühte elumajasse. Piloot vabastati lennukist.

"Kahekorruseline elumaja põleb lahtise leegiga," teatas LRT.

Meedia esialgsetel andmetel sai õnnetuses üks inimene surma ja üks vigastada. "Meedikud viisid kaks inimest haiglasse, üks tunnistati surnuks. Tegemist on inimestega, kes esialgsetel andmetel lennukis viibisid," ütles tuletõrje - ja päästeteenistuse esindaja Saulius Raševskis.

Õnnetus Vilniuse lennujaama lähedal. Autor/allikas: D. Umbraso / LRT

Politsei esindaja Ramūnas Matonis kinnitas LRT-le, et neli lennukis olnud inimest said vigastada - lennukis oli kaks pilooti, ​​neist üks hukkus.

DHL Lietuva tegevjuht Mindaugas Pivoriūnas ütles, et lennuk kuulus nende lepingupartnerile. Hetkel pole õnnetuse põhjus veel selge, rõhutas ta.

Samuti pole selge, mis kaupa lennuk vedas. "Meil pole üksikasju, sest see pole meie lennuk, see on meie töövõtja oma, nemad on lennuki omanikud ja operaatorid ning neil on põhiteave," ütles ta.

Vilniuse lennujaama esindajate sõnul ei ole lennujaama töö hetkel häiritud. Lennujaam ei ole suletud, kuid lennukite väljumised on peatatud.

LRT otseülekannet sündmuskohalt saab vaadata siit.

Kohalik: allakukkumise põhjuseks võis olla GPS-signaali segamine

ETV "Terevisioonile" intervjuu andnud Leedus elav jurist Robert Juodka rääkis, et teadaolevalt hukkus õnnetuse kolm või neli inimest ning tema hinnangul võis lennuki allakukkumise põhjustada globaalpositsioneerimise (GPS) signaali segamine.

Tema sõnul võis lennukis olnutest hukkuda üks-kaks inimest ja sama palju ka tabamuse saanud elumajas, kuid täpselt ei ole see veel teada. Küll aga jäi ellu vähemalt üks lennuki pilootidest, kes olevat ka teadvusel.

Juodka sõnul kukkus lennuk alla kilomeeter-poolteist lennuväljast eemal metsases ja künklikus piirkonnas, kus on tööstusettevõtted ja eramud.

"Minu arvamusel näib selle õnnetuse põhjus välja GPS-i koordinaatide segamise moodi, sest kui lennuk oleks olnud vigastatud, oleks ta võinud juba enne alla kukkuda, mitte aga nii lähedal lennuväljale," rääkis ta.

Juodka ütles, et ehkki ametlikult GPS-i signaali segamisest eriti ei räägita, on see avalikkuses olnud teemaks. "Minu isiklik tunnetus on, et on väga selle moodi," märkis ta.

Juodka sõnul oli ilm allakukkumise ajal küll Vilniuses udune-sombune, aga see on sel aastaajal igapäevane. "Ei olnud tormi ega lumesadu. Vihma küll sadas, aga polnud midagi erilist," tõdes ta.