Iisrael ja Hezbollah lähenevad relvarahu sõlmimisele

USA, Liibanoni ja Iisraeli ametnikud ütlesid, et on lähedal relvarahukokkuleppe sõlmimisele, mis lõpetaks Iisraeli ja Hezbollah' vahelise sõjategevuse.

Iisraeli sõjakabinet võib relvarahulepingut arutada ja selle heaks kiita juba teisipäeval, ütlesid asjaga kursis olevad inimesed ajalehele The Wall Street Journal.

Laual olev kokkulepe sisaldab 60-päevast perioodi, et Iisraeli armee saaks lahkuda ning Liibanoni relvajõud saaksid piirkonna kindlustada. See peaks tagama, et Iraani rahastatud Hezbollah ei saaks Lõuna-Liibanonis oma kohalolekut taastada.

"Relvarahu ettepanek on valmis, edasisi läbirääkimisi ülejäänud tingimuste üle praegu ei peeta. Lepe jõustub lähipäevade jooksul, kuid ainult siis, kui Iisraeli valitsuskabinett selle heaks kiidab," ütles Liibanoni parlamendi asespiiker Elias Bou Saab.

Iisrael ja USA jäid siiski veel ettevaatlikuks. Mõned asjaga kursis olevad inimesed ütlesid, et endiselt võib esineda tõrkeid. Nende hulgas on Iisraeli varasemad nõudmised, et selle armee säilitaks löögi andmise võimaluse, kui Hezbollah peaks ka pärast lepingu allkirjastamist ohtu kujutama.

Viimased edusammud tulevad pärast kuudepikkust diplomaatiat, mida vedas Valge Maja erisaadik Amos Hochstein. Ta külastas eelmisel nädalal ka taas Liibanoni ning Iisraeli. Ka Prantsusmaa avaldab avaldab relvarahu sõlmimiseks survet.

Samal on jätkunud konflikt Iisraeli ja Hezbollah' vahel, Liibanoni ametlikel andmetel on saanud mullu oktoobrist alates riigis surma vähemalt 3768 inimest.