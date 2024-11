USA kohus peatas Kapitooliumi ründamise asjus Trumpi suhtes käinud menetluse

Kohtunik Chutkan andis oma lühikeses otsuses nõusoleku süüdistused tagasi võtta, kuid tegi seda viisil, mis võimaldaks neid pärast Trumpi ametiaja lõppu Valges Majas uuesti esitada. Kohtunik märkis, et "istuvale presidendile antud puutumatus on ajutine ja aegub tema ametist lahkumisel."

Tõenäoliselt oleks prokuröridel siiski keeruline kohtuasja algatada pärast Trumpi nelja-aastast ametiaega, kuna juhtum jääb siis juba nii mitme aasta taha.

USA eriprokurör Jack Smith ütles esmaspäeval, et taotleb presidendiks valitud Trumpi menetluse lõpetamist.

"Justiitsministeeriumi seisukohast nõuab põhiseadus, et see juhtum tuleb katkestada enne, kui kostja ametisse astub," kirjutas Smith kuueleheküljelises avalduses. Samas märkis eriasjade prokurör, et prokuratuuri seisukoht asja sisulises osas ei ole muutunud, kuid muutunud on muud asjaolud.

Samaaegselt otsustas Smith loobuda ka teisest eraldi kohtuasjast, milles süüdistati Trumpi salastatud dokumentide ebaseaduslikus säilitamises enda Floridas asuvas residentsis, kui ta 2021. aastal pärast esimest ametiaega presidendina Valgest Majast lahkus.

Florida föderaalkohtunik, kelle Trump oma esimesel presidendiajal ametisse määras, on juba Florida kohtuasja tagasi lükanud, leides, et Smith on reeglitevastaselt ametise määratud. Eriprokuröri büroo oli otsuse vaidlustanud, kuid esmaspäeval loobus sellest.

USA meedias avaldatud selgituste kohaselt ei saa justiitsministeerium praeguste reeglite kohaselt ametisolevat presidenti kohtu alla anda.

Otsused kujutavad endast suurt õigus-alast võitu vabariiklasest valitud presidendile, kes pärast edu 5. novembril toimunud valimistel naaseb 20. jaanuaril ametisse .

Trump tervitas otsust tema suhtes kohtuasi lõpetada, teatades: "Need juhtumid, nagu ka kõik teised, mida olen sunnitud läbi elama, on alusetud ja ebaseaduslikud ning neid poleks tohtinud kunagi esitada."

Ta ütles, et rohkem kui 100 miljonit dollarit maksumaksja raha raisati Demokraatliku Partei võitluses oma poliitilise vastase vastu.

Telekanal CNN teatas informeeritud allikale viidates, et Smith kavatseb avaldada oma Trumpi-uurimise lõpparuande. USA peaprokurör (ja justiitsminister) Merrick Garland peaks selle avaldama, nagu ta on teinud ka varasemate erinõuniku aruannete puhul.

Juba varasemalt on teada, et Trumpi vastu kahte süüdistust juhtinud Smith kavatseb oma töö lõpetada ja ametist tagasi astuda. Trump lubas Smithi vallandada "esimese kahe sekundi jooksul" pärast ametisseastumist.

Erinõunik juhib muuhulgas uurimist Trumpi tegevuse suhtes, millega ta süüdistuse väitel püüdis pärast 2020. aasta presidendivalimiste kaotamist võimule edasi jääda. Jutt käib eelkõige Trumpi kõnest 6. jaanuaril 2021, milles ta kordas väiteid, et valimistulemusi võltsiti, misjärel tema toetajad tungisid Kapitooliumile USA kongressi hoonesse.

Trumpi süüdistatakse 2020. aasta valimiste kohta valeinfo levitamises ja katses kasutada 2021. aasta 6. jaanuari sündmusi Kapitooliumil, et pärast valimiskaotust võimule jääda.

Trump on esimene endine president, kellele on esitatud kriminaalsüüdistus. Kokku on talle esitatud kriminaalsüüdistus neljas kohtuasjas – kahes esitas need Smith ning ühes asjas New Yorgis ja teises Georgia osariigis. Trump mõisteti süüdi New Yorgi kohtuasjas, samas kui Georgia juhtum, mis on samuti seotud tema püüdlustega 2020. aasta valimistulemust muuta, on ebaselge.

Trump mõisteti mais esimese endise presidendina kuriteos süüdi, kui New Yorgi vandekohus leidis ta olevat süüdi pornotaarile enne 2016. aasta valimisi vaikimisraha maksmise varjamises. Talle karistuse mõistmine selles asjas on määramata ajaks edasi lükatud.