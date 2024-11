Poliitikud jäävad püsielukoha nimetamisel kidakeelseks

"Pealtnägija" saade tõi Elva valda puudutava kohtuotsuse valguses välja, et kohalik omavalitsus peab kontrollima, kas volikogu kandidaadid ja liikmed päriselt ka elavad selles omavalitsuses, kui selle suhtes on tekkinud kahtlus. Lisaks Elvale puudutab see otsus ka teisi omavalitsusi, kus mitme poliitiku puhul on tekkinud kahtlus, kas nad päriselt seal elavad. Poliitikud ei too aga vastustes välja oma peamist elukohta.

Näiteks EKRE poliitikud Eeva ja Martin Helme on volikogu liikmed vastavalt Lääneranna vallas ja Tallinna linnavolikogus, mis tekitab küsimuse, kas nad elavad ikkagi koos. Eeva Helme sõnul on neil lihtsalt mitu kodu, kus vaheldumisi viibivad.

"Meie elame Martiniga koos nii ühes kui teises kodus. Meie oleme ses mõttes need õnnelikud inimesed, kel on kaks kodu - üks maal ja teine linnas," ütles Eeva Helme.

Tema sõnul sündis otsus asuda Läänerannas poliitikat tegema koroonapandeemiast tulenevalt, sest ta elas sel ajal lastega pikemalt maakodus.

"Kui kaks aastat kusagil paikselt elada, kuigi minagi olen juba ca 24 aastat Lääneranna vallaga seotud, siis saad ikkagi juba osaks kogukonnast. Tekivad sõprussidemed ja kontaktid ning sulle läheb korda selles piirkonnas toimuv. Ma ilmselt muidu ei olekski 2021. aastal kandideerinud kohalikel valimistel Läänerannas," ütles Eeva Helme.

Sotsiaaldemokraatliku erakonna esimees ja siseminister Lauri Läänemets on lubanud järgmistel valimistel taas kandideerida Türi volikogusse. ERR-i küsimustele vastas tema eest nõunik Vootele Päi, kelle sõnul käib Läänemetsa laps näiteks Tallinna lasteaias, aga tegelikult elab pere ka Väätsal.

"Lauril on korter ja maatükk Väätsal, ta jagab elu Tallinna ja Väätsa vahel. Nädalavahetused on kõik seal ja ka nädala sees, kui on mööda Eestit sõitmist ja see logistiliselt loogilisem," ütles Päi. Ta tõi välja, et sarnaseid inimesi, kes töötavad ühes kohas ja elavad teises, on erinevates valdkondades. "Paljud Järvamaa inimesed käivad Tallinnas tööl. Isegi Madis Kallas jagas oma (töö)elu Saaremaa ja Tallinna vahel," viitas ta Läänemetsa sotsiaaldemokraadist kolleegile.

Keskerakonna esimees Mihhail Kõlvart ja tema abikaasa Anastassia Kovalenko-Kõlvart kuuluvad mõlemad Tallinna volikogusse, aga elavad Maardus, kus käis enam kui aasta eest lugu tegemas ka näiteks "Pealtnägija". Poliitiline abielupaar ütles ühiselt saadetud vastuses, et neil mõlemal on töö tõttu kaks elukohta.

"Meie tihe töögraafik ei võimalda elada kogu aeg ühes kohas, näiteks ainult Maardus. Seetõttu on meil mõlemal lisaks teine elukoht, elamud Tallinnas, kus me ka lisaks ööbime ning hoiame oma asju," sõnasid Kõlvartid ühises kirjas. Kuigi rahvastikuregistrisse saab kanda ka lisa-aadressi, on õiguslikult siduv ainult püsiva elukoha aadress. See on Kõlvartite sõnul neil märgitud Tallinnas ja seega on kõik nende hinnangul korrektne.

"Seadus ei kirjuta välja nõuet, kui suure osa pead sa just kindlal aadressil aega veetma, oluline, et sissekirjutus ja vastav aadress kuuluksid reaalselt sulle ning sa ka reaalselt seda kohta elupaigana kasutad," kirjutasid Kõlvartid ja rõhutasid, et neil pole fiktiivseid sissekirjutusi.

Isamaa erakonda kuuluv, Tallinnas riigikogus ja Haapsalus poliitikat tegev Jaanus Karilaid elab enda sõnul isegi rohkemates kohtades kui vaid Tallinn ja Haapsalu. "Viibin Läänemaal seitsmest päevast neljal, viiel päeval. Läänemaa, Saaremaa ja Hiiumaa riigikogu saadikuna on määratud mu töökohaks Tallinn, aga ööbin Tallinnas, Haapsalus, Kuressaares ja Kärdlas. Sissekirjutus on mul Haapsalus," ütles Karilaid, kes lisas, et tema enda nimel pole ühtegi korterit või maja.

Sarnaselt ei too oma peamist elukohta välja Isamaa riigikogu ja Jõgeva volikogu liige Aivar Kokk, kelle kohta on avalikest allikatest viidatud, et tema kodu on hoopis Tartus. Kokk loetles saadetud lakoonilises vastuses oma kodude nimekirja: "Minu maksud on laekunud Jõgevale juba aastast 1983 ja olnud volikogu liige aastast 1989. Kodu on mul nii Tartus kui Siimustil ja riigikogu liikme tööga seotult ka Tallinnas," ütles Kokk.

EKRE liikmetest poliitperekond Poolamets, keda "Pealtnägija" ka teema pikemas käsitluses esile tõi, ei ole ERR-ile loo ilmumiseks vastanud. Nad on avalikult rääkinud, et elavad Vinni vallas Kulina mõisas, aga eelmistel valimistel hajutasid riske, kui Evelin Poolamets kandideeris Vinni vallavolikogusse ja Anti Poolamets hoopis naaberomavalitsuses Rakveres, kus ta peaks siis justkui elama.