Mehhiko valitsus: Trumpi tollitariifidega kaotaks USA 400 000 töökohta

Mehhiko president Claudia Sheinbaum ütles, et Mehhiko rakendab vastumeetmeid, kui USA presidendiks valitud Donald Trump järgib plaani kehtestada Mehhikole 25-protsendine tollimaks. Mehhiko majandusminister Marcelo Ebrardi sõnul võivad Ühendriigid tariifide tagajärjel kaotada 400 000 töökohta.

20. jaanuaril 2025 ametisse asuv Trump teatas, et kehtestab Kanadale ja Mehhikole 25-protsendise tariifi seniks, kuni nad piiravad narkootikumide, eriti fentanüüli toomist üle piiri USA-sse ning samuti migrantide liikumist Ameerika Ühendriikidesse. See samm tähendaks nende maadega sõlmitud vabakaubanduslepingute rikkumist.

Mehhiko president Sheinbaum ütles, et Mehhiko rakendab vastumeetmeid, kui Trump järgib plaani kehtestada kavandatud tollitariif.

"Kui on USA tariifid, tõstaks ka Mehhiko tariife," ütles president Sheinbaum pressikonverentsil. Tegemist on seni selgeima avaldusega, et riik valmistab ette võimalikke vastumeetmeid oma peamise kaubanduspartneri vastu.

Sheinbaumi kõrval kõnelenud Mehhiko majandusminister Marcelo Ebrard kutsus kaubandussõja asemel üles tegema rohkem piirkondlikku koostööd.

"See on lask jalga," ütles Ebrard Trumpi plaanitud tariifide kohta, mis näivad rikkuvat USMCA kaubanduslepet Mehhiko, Kanada ja USA vahel.

Ebrard hoiatas, et tariifid tooksid USA-s kaasa tohutu töökohtade kaotuse, madalama majanduskasvu ja mõjutaksid Mehhikos tootvaid USA ettevõtteid, kahekordistades nende makse. "Mõju ettevõtetele oleks tohutu," ütles ta.

Ebrardi sõnul kaotaks USA tariifide tagajärjel 400 000 töökohta.

Ta lisas, et kavandatavad tariifid tabaksid eriti tugevalt autotööstuse suurimaid piiriüleseid eksportijaid, nimelt Ford F.N-i, General Motorsi GM.N-i ja Stellantis STLAM.MI-d, ning tõstaksid sõidukite hindu tarbijate jaoks tuhandete dollarite võrra.

Mehhiko on Ameerika Ühendriikide üks suurimaid kaubanduspartnereid ja autotööstus on riigi kõige olulisem tootmissektor, mis ekspordib peamiselt USA-sse. See moodustab peaaegu 25 protsenti kogu Põhja-Ameerika sõidukite toodangust.

Barclay analüütikud ütlesid, et nende hinnangul võivad kavandatavad tariifid "pühkida kogu kasumi" kolmelt Detroidi autotootjalt.

"Kuigi üldiselt mõistetakse, et Mehhikost või Kanadast pärit sõidukitele või toodetele kehtestatav 25-protsendine tariif võib olla häiriv, ei hinda investorid, kui häiriv see võib olla," kirjutasid analüütikud teates.