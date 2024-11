Vene majanduse allakäik lõi rubla värisema

Rubla on jõudnud viimase kahe ja poole aasta madalaimale tasemele ja neljapäeva hommikul sai ühe dollari eest ligi 113 rubla.

Venemaa majandus on üha suurema surve all, keskpank on tõstnud intressimäära 21 protsendile. Ametlike andmete kohaselt on inflatsioon 8,5 protsenti, keskpanga eesmärgiks on aga neli protsenti.

Päris elus võib inflatsioon olla Venemaal veelgi kiirem ning analüütikud eeldavad, et keskpank karmistab detsembris rahapoliitikat.

Rubla kurss on samas pideva surve all, sest nafta hind on maailmamajanduse jahenemise tõttu langenud. Sel nädalal on rahvusvahelise energia võrdlusaluse Brenti toornafta hind langenud neli protsenti ja on nüüd umbes 73 dollarit barreli kohta.

Hiljuti karmistas USA veel Moskva-vastaseid sanktsioone ning lisas 50 Vene panka musta nimekirja. Nende hulgas on ka Gazprombank, mis mängib võtmerolli Vene gaasiekspordi maksetes.

Venemaa suurärimehed kritiseerivad nüüd avalikult keskpanga karmi rahapoliitikat. Keskpanga vastu on võtnud sõna tööstusparun Oleg Deripaska ja suurkorporatsiooni Rostech juht Sergei Tšemezov.

Ka metallimagnaat ja miljardär Aleksei Mordašov tunnistas, et olukord on kehv.

"Meil on vaja sel teemal tõsiseid arutelusid. See on tänapäeva maailma ajaloos ilmselt pretsedenditu olukord, kus keskpanga intressimäär on inflatsioonist 2,5 korda kõrgem ja hinnakasv ikka ei aeglustu," ütles Mordašov.