Teisipäeva õhtust läheb ilm külmemaks

Teisipäeva öö on Eestis paljudes kohtades vihmane, Ida-Eestis võib sekka lörtsi tulla. Paiguti on udu. Puhub edela- ja lõunatuul 5 kuni 12, rannikul puhanguti kuni 17 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 0 kraadist +7 kraadini.

Hommikul sajab paljudes kohtades vihma. Puhub edela- ja lõunatuul, saartel ja looderannikul loode- ja põhjatuul 5 kuni 12, rannikul puhanguti kuni 16 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 0 kraadist +7 kraadini.

Päev püsib paljudes kohtades vihmane, sekka tuleb lörtsi, õhtu poole ka lund. Õhtul Loode-Eestist alates ilm selgineb. Tuul pöördub kõikjal loodesse ja põhja ning ulatub 5 kuni 11, rannikul puhanguti kuni 16 meetrini sekundis. Sooja on 2 kuni 8 kraadi, õhtul langeb õhutemperatuur Loode-Eestist alates alla 0 kraadi ning teedel suureneb libeduse oht.

Kolmapäeva öösel sadu taandub, päev tuleb kuiv. Öine õhutemperatuur on -6 kraadist sisemaal +2 kraadini saarte rannikul, päevane -2 kraadist +3 kraadini.

Neljapäeva öö on sajuta, päev kohati vähese lume-, saartel ka lörtsi- ja vihmaga. Öösel on külma 2 kuni 7 kraadi, saarte rannikul on kuni kraad sooja. Päeval jääb õhutemperatuur 0 kuni -4, Lääne-Eesti rannikul 0 ja +3 kraadi vahele. Reedel ja laupäeval on sadu harv ja miinuskraadid vähenevad.