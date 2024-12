Fikspakettidele trahvivõimaluse lisanud Elektrum tõi põhjuseks kõikuva hinna

Elektritarbijad, kes ei soovi kasutada börsipaketti, vaid tahavad hinna pikemaks ajaks fikseerida, saavad valida kas ennetähtaegse ülesütlemise trahviga paketi või niisuguse, mida saab igal ajal lõpetada. Paraku on viimaste valik muutunud ahtaks, sest kauemaks kui kuueks kuuks trahviohuta hinda fikseerida enam ei saa.

Niisugune olukord on võimalik seetõttu, et riik andis elektrimüüjatele alates 2022. aasta märtsist võimaluse pakkuda kodutarbijatele katkestamistasuga elektrimüügilepinguid.

Nii Alexela kui Enefit kasutasid seda võimalust juba varem ja lõpetasid 2022. aasta kevadest katkestamistasuta pakettide pakkumise ning ka Eesti Gaas on sellest loobunud, samas kui Elektrumi kliendid said veel tänavu sügisel kolmeks aastaks hinna fikseerida, ilma et lepingu varasem lõpetamine mingeid kulusid kaasa tooks.

Nüüdseks on aga ka Elektrum sellest võimalusest loobunud, mis tähendab, et poolaastast pikemaks ajaks hinna fikseerimine on võimalik ainult katkestamistrahviga paketiga.

Elektrumi juhatuse esimees Agnes Makk ütles ERR-ile, et nemad ei kiirustanud katkestamistasuga elektrilepingute turuletoomisega, sest 2022. aasta oktoobris käivitus riikliku toetusmeetmena eelkõige kodutarbijatele suunatud universaalteenus. Praeguseks aga on olukord elektriturul väga palju muutunud ja tulevikuhindade prognoosimine on muutunud keerulisemaks.

"On saanud selgeks, et kui klient võib igal ajal fikseeritud hinnaga lepingust lahkuda ilma leppetrahvita, on meil hindade kõikumise ja eesseisva Venemaa ja Valgevene võrkudest lahtiühendamisega kaasneva võimaliku turbulentsi valguses keeruline hoida äriliselt mõistlikku tasakaalupunkti," tõdes Makk.

Elektrum otsusts seetõttu, et kehtestab sarnaselt teistele turuosalistele aastasele ja pikema perioodiga lepingutele katkestamistasud. Maki sõnul on pikemaks perioodiks hinna fikseerimine teenus, mis on mõeldud neile, kes ei taha pidevalt elektri hindu jälgida.

Makk lisas, et need, kes kõikuva elektrihinna juures soovivad kokku hoida, võiksid valida lühema perioodiga paketi ning kui valik eelnevalt põhjalikult läbi kaaluda, ei tohiks ka trahv probleemiks olla, sest siis ei teki tõenäoliselt ka vajadust enne tähtaega paketti vahetada.

Eesti elektrisüsteem ühendatakse veebruari alguses Venemaa omast lahti ning on prognoositud, et see jätab jälje ka elektri hinnale. Muudatuse mõju prognoosida on keeruline, sest hinda mõjutavaid tegureid on palju.