Läti pole tänavu teinud sissemakset RB Raili eelarvesse

Kolm Balti riiki peavad katma ühisettevõtte RB Rail AS tegevuskulud ja Läti pole tänavu oma osa maksnud, seega firma töötajate palgad maksavad praegu kinni Eesti ja Leedu.

Läti raadio teatas 5. detsembril, et Läti pole RB Rail fondi tasunud ligi miljon eurot. Sissemakse peaks tulema riigieelarvest, vahendas LSM.

"Tänavu oleks Läti pidanud panustama üle 900 000 euro, kuid pole seda seni teinud," ütles Läti transpordiministeeriumi kõrge ametnik Kristine Malnača.

Malnača ütles, et ministeerium küsis juba suvel valitsuselt raha, kuid seda pole antud. Ta ütles, et alates suvest pole Rail Balticuga seotud otsused tulnud kergelt, sest vastuseta on palju küsimusi.

Ministeerium on koostanud ka raporti 2024. ja 2025. aastal vajamineva riigieelarvelise lisarahastuse kohta. Ministeerium taotleb ligi 20 miljonit eurot, mida on vaja Riia rahvusvahelistes jaamade (Riia pearaudteejaam ja Riia lennujaam) ehitustööde jätkamiseks. Sealt rahaeraldisest peaks siis tulema ka need vajaminevad miljon eurot, mis läheks sissemakseks RB Rail fondi.