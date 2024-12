Nõrk nõudlus surub nafta hinda alla

Rahvusvahelise energia võrdlusaluse Brenti toornafta hind langes reedel ligi 0,3 protsenti ja on nüüd umbes 71,70 dollarit barreli kohta. USA-s kaubeldava toornafta WTI hind on umbes 67,94 dollarit barreli kohta.

Naftat Eksportivate Riikide Organisatsioon (OPEC) ja sellega koostööd tegev Venemaa ja teised suuremad naftatootjad ( OPEC+) otsustasid tootmise suurendamist edasi lükata.

Kartell on naftatootmise suurendamist edasi lükanud juba mitu korda, kuna nõudluse ja majanduse üldisem nõrkus tekitasid grupis muret pakkumise suurendamise pärast.

Hinda on mõjutanud ka see, et investorid pole enam nii mures Lähis-Ida konflikti pärast, mis häirib piirkonna naftatootmist.

OPEC ja selle juhtriik Saudi Araabia on samas varem korduvalt öelnud, et nad ei püüa tagada turul kindlat hinda ning teevad otsuseid turu aluspõhimõtetest lähtuvalt, pakkumise ja nõudluse tasakaalustamise huvides.