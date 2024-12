USA kavatseb kohalolekut Süürias jätkata

Opositsioonirühmitus Hajat Tahriir al-Sham ehk HTS teatas, et Damaskuse on nende kontrolli all, senine peaminister valvab riiklike institutsioonide toimimist kuni ametliku võimu üleandmiseni. Süüria peaminister kinnitas, et on HTS-i juhiga suhelnud ja kutsus üles korraldama vabu valimisi. Kremli allikate teatel on venemaa Süüria presidendile Bashar al Assadile varjupaikapakkunud. Võimuvahetus tõi Süüria elanikud tänavatele pidutsema

"Ma ei suuda seda sõnadega väljendada. Oleme seda päeva nii kaua oodanud, oleme seda oodanud juba 14 aastat. Bashar al-Assadi langemine tähistab meie jaoks uut Süüria-elu, mis on täis lootust, õiglust, inimlikkust, väärikust ja vabadust," ütles Süüria põgenik Türgis Jani Khaldi.

Iraan teatas, et Iraani saatkonda Damaskuses on rünnatud. Iraak on oma saatkonna töötajad viinud Süüriast Liibanoni. Iisrael on hoiatanud Süüria võitlejaid, et nad piirist eemale hoiaksid ja loonud oma piiri lähistele suletud tsooni.

USA teatas, et jätkab kohalolekut Süürias. "Võtame kasutusele meetmeid, et kaitsta oma üksusi ja partnereid ning ära hoida ISIS-e uus tõus Süüria idaosas," ütles USA kaitseministeeriumi esindaja Daniel Shapiro.

Ka Venemaal on Süürias kaks baasi. Eksperdi hinnangul on Venemaale oluline vähemalt mingi tegevus selles piirkonnas säilitada.

"Ma arvan, et Venemaal on huvi seda säilitada. Ma eeldan, et toimuvad mingid läbirääkimised uue HTS-i juhitud üleminekuvalitsuse või vana režiimi

mõõdukama osa ja venelaste vahel, et osa alles jätta. Kuid praegu on liiga vara öelda, mis nende kahe baasiga täpselt juhtub," ütles Lähis-Ida Instituudi GIGA ekspert Andre Banks.

Al-Assadi perekond on Süürias võimul olnud üle 50 aasta. Viimased 13 aastat on kestnud kodusõda, kus Bashar al Assad on suutnud võimu säilitada ainult tänu Iraani ja Venemaa abile. Need kaks liitlast on nüüd Assadi hüljanud.

Praegu Süüria peamiseks jõuks kujunenud HTS oli varem seotud al Qaedaga ja on kantud USA terrorirühmituste nimekirja. Rühmituse kontrolli all olevatel aladel on hukatud inimesi, keda kahtlustatakse sidemetes teiste rühmitustega või süüdistatakse jumalateotuses ja abielurikkumises.

HTS-i juht al-Jolani katkestas suhted al Qaedaga juba mitu aastat tagasi. Et oma mainet parandada, kasutab ta nüüd oma ametlikku nime Ahmed al-Sharaa. Pühapäeval külastas ta tähtsat mošeed, kus pidas oma toetajatele kõne. Teised riigid on Süüria edasise saatuse pärast mures. Peale HTS-i on seal ju ka teisi relvastatud rühmitusi.

"Kõik relvastatud osapooled peavad käituma mõistlikult, hoidma seadust ja korda, kaitsma tsiviilelanikke ja alles hoidma avalikud institutsioonid," ütles ÜRO Süüria eriesindaja Geir Pedersen.

Katar teatas, et araablased püüavad pidada läbirääkimisi kõigi jõududega Süürias, et ära hoida sõja puhkemist.

Al Assadite valitsemine Süürias

Al Assadite perekond tõusis Süürias võimule 1970. aastal, kui alaviidi rahvusvähemusse kuuluv endine õhuväe kindral, 1930. aastal sündinud Hafez al-Assad Araabia Sotsialistliku Baa'thi Partei juhina võimu võttis. Hafez al-Assad valitses riiki raudse käega, samas võimaldas oma perekonnal rikastuda. Süüria oli Hafezi juhtimise all Nõukogude Liidu ja hiljem Venemaa suurim liitlane regioonis.

2000. aastal Hafez suri ja tema järglaseks sai noorim poeg Bashar al-Assad. Bashar noorema pojana ei oleks pidanud ta oma isa positsiooni pärima, kuid vanema venna Basseli hukkumise järel 1994. aastal sai Londonis silmaarstiks õppinud mehest troonipärija.

2011. aastal tabas Süüriat Araabia kevade ajal protestilaine, mis süvenes kodusõjaks. Kodusõjas hukkus ligi 600 000 inimest, enamus tsiviilisikud, suuresti Assadi vägede tõttu ja miljonid inimesed olid sunnitud kodust lahkuma. Muuhulgas kasutasid Assadi jõud ka rahvusvaheliselt keelatud keemiarelva. Tema suhtes on välja antud ka rahvusvaheline vahistamismäärus inimsusvastaste kuritegude toimepanemise eest.

2015. aastal, kui Assadi võimalused võimule jääda tundusid haprad, sekkus Venemaa ametlikult Assadi poolel kodusõtta, pommitades opositsiooni positsioone üle terve riigi. Nõukogude Liidu ja Venemaa ainus Vahemere mereväe baas oli Süürias Tartusi linnas. Lisaks oli 2015. aastast Venemaa kasutuses ka Hmeimimi õhuväebaas Latakias. Praeguseks on Venemaa oma väed suuresti nendest baasidest välja tõmmanud. Samuti toetas Assadi režiimi olulisel määral Iraan. Assadi langus on tugev löök nii Venemaale kui ka Iraanile.