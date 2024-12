Kreml pöördus Süürias lõksus olevate Vene sõdurite päästmiseks Türgi poole

CNN Türk teatel viib Venemaa oma maaväed välja, kuid allikate teatel ei puudutanud Türgile esitatud taotlus Tartusis asuvat mereväebaasi ja Hmeimimi lennubaasi, vahendas The Moscow Times.

Väidetavalt saadetakse Vene sõdurid Türgi kontrolli all olevatele Süüria aladele ning seejärel evakueeritakse nad õhusilla kaudu Venemaale.

Tartusi ja Hmeimimi baaside saatus on endiselt lahtine. Kremli pressiesindaja Dmitri Peskov ütles esmaspäeval, et Moskva peab baaside turvalisust väga oluliseks. Ta ütles, et nende baaside tuleviku üle on veel vara arutada, öeldes, et seda arutatakse kõigiga, kes Süürias võimule saavad.

Pühapäeval tegi kannapöörde ka Venemaa riiklik meedia, mis hakkas Süüria mässulisi nimetama terroristide asemel opositsiooniks. Vene Telegrami kanalid jagasid aga sotsiaalmeedias videolõiku, mis näitas, et Venemaal asuvale Süüria saatkonnale heisati opositsiooni lipp.

Russian Telegram channels published a video of Syrian fighters raising their flag over the Syrian embassy in Russia.



In the past day, Russian media moved on from calling the fighters "terrorists" to "opposition". https://t.co/dt0jDBDJop pic.twitter.com/xlBPuefDpJ