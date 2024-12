Iisrael andis lööke Assadi režiimile kuulunud mereväe pihta

Iisrael tahab tagada, et Bashar al-Assadi režiimile kuulunud sõjavarustus ei langeks mässuliste kätte ning ründab nüüd Süürias asuvaid sõjalisi sihtmärke. Iisrael teatas, et riigi armee andis ööl vastu teisipäeva lööke ka mereväe aluste pihta.

"Iisraeli sõjalaevad hävitasid Assadi režiimile kuulunud mereväe aluseid, mis olid varustatud laevatõrjerakettidega," ütlesid asjaga kursis olevad inimesed ajalehele The Wall Street Journal.

Löögid toimusid Latakia linna sadamaalal ja Minet El Beida lahel. "Iisrael tahtis löökidega tagada, et relvad ei satuks lõpuks mässuliste kätte, kes võivad neid lõpuks kasutada Iisraeli vastu," ütlesid allikad.

Iisrael hoogustab nüüd rünnakuid endise režiimi sõjaliste sihtmärkide vastu. Iisraeli riigile kuuluv sõjaväeraadio teatas, et riigi armee korraldas viimase ööpäeva jooksul Süüria sõjaväeobjektidele üle 250 rünnaku.

"Tegutseme selleks, et vältida surmavate strateegiliste relvade sattumist vaenulikesse kätesse," märkis Iisraeli armee pressiesindaja Nadav Shoshani.

Iisraeli väed sisenesid hiljuti ka Süüria edelaservas asuvale Golani kõrgendikele ja liikusid sealt edasi sügavamale Süüria territooriumile, kuna tahab seal luua puhvertsooni. Türgi, Saudi Araabia, Egiptus ja Katar mõistsid Iisraeli tegevuse hukka.

Iisrael on samas öelnud, et ei sekku Süüria riigisisesesse võimuvõitlusse, vaid tahab kõrvaldada oma julgeolekut ähvardavad ohud. Iisrael on nüüd võtnud sihikule ka teised Assadi režiimile kuulunud sõjalised objektid, sealhulgas ka allesjäänud keemiarelvad.

Iisraeli kõrge ametnik ütles veel teisipäeval, et Süüria uus režiim peab maksma krõbedat hinda, kui see tegutseb Iisraeli vastu või lubab Iraanil jätkata Iisraeli-vastast tegevust. Samas pole veel selge, millised jõud praegu Süüriat üldse kontrollivad. Pole ka selge, kas Süüria uued juhid aktsepteerivad Iisraeli kontrolli Golani kõrgendike üle.

Golan on Süüria edelaservas asuv mägine platoo, millest enamiku vallutas Iisrael juba 1967. aasta kuuepäevase sõja ajal. Süüria kasutas varem seda kõrgendikku Iisraeli asulate pommitamiseks. Rahvusvaheline üldsus, välja arvatud USA, peab Golani okupeeritu alaks.

Esmaspäeval toimunud pressikonverentsil lubas Netanyahu, et Iisrael ei loobu oma kontrollist territooriumi üle.

"Meie kontroll Golani üle tagab meie julgeoleku, see tagab meie suveräänsuse. Golani kõrgendikud jäävad igaveseks Iisraeli riigi lahutamatuks osaks," teatas Netanyahu.