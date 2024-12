Biden vähendas umbes 1500 vangi karistusaja pikkust

Ametist lahkuv USA president Joe Biden lühendas neljapäeval umbes 1500 inimese vanglakaristust, mis on Valge maja teatel suurim ühe päevaga tehtud karistuste vähendamine lähiajaloos, kirjutab Wall Street Journal .

Neljapäevases avalduses välja kuulutatud karistuste leevendamine puudutab inimesi, kes paigutati Covid-19 pandeemia ajal koduvangistusse.

Kuna pandeemia ajal hakkas viirus vanglates massiliselt levima, paigutati osa kinnipeetavaid viiruse leviku peatamiseks kodusesse vangistusse. Associated Pressi andmetel oli pandeemia tipphetkel igal viiendal USA vangil koroonaviirus.

Lisaks karistuste leevendamisele annab Biden armu ka 39 ameeriklasele, kes on süüdi mõistetud vägivallatute kuritegude eest. Valge Maja advokaatide sõnul puudutab see näiteks narkokuritegudes süüdi mõistetuid, kes on nüüdseks teinud oma elus kannapöörde.

Biden ütles, et jätkab lähinädalatel armuandmispalvete läbivaatamist.

Eelmise kuu lõpus saatis grupp seadusandjaid Bidenile kirja, milles kutsusid presidenti vangidele armu andma, enne kui jaanuaris võtab temalt ameti üle Donald Trump.

Surve presidendile on tugevnenud ka pärast seda, kui Biden andis armu oma pojale Hunterile, kelle kohus oli süüdi mõistnud relva taustakontrolli käigus valeandmete esitamises ja seega tulirelva ebaseaduslikus omamises ning kes oli end ise süüdi tunnistanud föderaalmaksude tasumise korra rikkumises.

Eelmise ühepäevase presidendi armuandmise rekordi püstitas Barack Obama 330 päevaga vahetult enne ametist lahkumist 2017. aastal.