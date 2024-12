Venemaa arutab Süüria mässulistega oma sõjaväebaaside säilitamise võimalust

Venemaa on loonud otsekontakti Süürias võimule tulnud mässuliste rühmituse Hayat Tahrir al-Sham (HTS) poliitilise komiteega, et saavutada kokkulepe oma sõjaväebaaside säilitamiseks seal.

Selleteemalise teate edastanud Vene uudisteagentuur Interfax vahendas Venemaa asevälisministri Mihhail Bogdanovi neljapäeval öeldud sõnu, et kontaktid HTS-iga, riigi võimsaima jõuga pärast president Bashar al-Assadi kukutamist, edenevad konstruktiivselt.

Bogdanovi sõnul loodab Venemaa, et rühmitus täidab oma lubadused hoida ära liialdused, tagada kord ning kindlustada diplomaatide ja teiste välismaalaste turvalisus.

Aseminister rääkis, et Venemaa loodab säilitada oma kaks baasi Süürias – mereväebaasi Tartusis ja Hmemimi lennubaasi Latakia sadamalinna lähedal –, et jätkata tema sõnul tegevust rahvusvahelise terrorismi vastu.

"Baasid on endiselt seal, kus nad olid Süüria territooriumil. Muid otsuseid pole hetkel tehtud," tsiteeris Interfax Vene aseministri sõnu. "Baasid olid seal süürlaste palvel eesmärgiga võidelda Islamiriigi (IS) terroristidega. Ma lähtun arusaamast, mille järgi kõik nõustuvad, et võitlus terrorismi ja IS-i järelejäänud osa vastu ei ole lõppenud."

Bogdanov ütles, et selle võitluse jätkamine nõuab kollektiivseid jõupingutusi ja väitis, et sellega seoses mängis Vene kohalolek ja Hmemimi baas olulist rolli üldises rahvusvahelises terrorismivastases võitluses.

Venemaa kasutab juba nõukogude ajal loodud Tartusi mereväebaasi ning hiljem rajatud Hmemimi õhuväebaasi oma sõjalise kohaloleku tugevdamiseks Lähis-Idas ning vahebaasidena oma kohaloleku suurendamiseks Aafrikas. Hmemimi sõjalennuväljalt startisid ka lennukid, mis pommitasid Süüria kukutatud valitseja Bashar al-Assadi võimu ajal opositsioonivägesid ja tsiviilelanikke.

Teine Venemaa asevälisminister Sergei Veršinin ja ÜRO eriesindaja Süürias Geir Pedersen kutsusid neljapäeval üles võtma meetmeid olukorra stabiliseerimiseks Süürias ja selle ümbruses, seisab Vene välisministeeriumi veebisaidil avaldatud teates. Selles öeldakse, et kaks diplomaati arutasid telefoni teel poliitilise lahenduse leidmist viisil, mille määrab Süüria rahvas ning mis tagab Süüria suveräänsuse ja territoriaalse terviklikkuse.