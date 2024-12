Saksamaa majandus tammub paigal ja ka majandusprognoosid on võtnud süngemad toonid. Bundesbank kärpis Saksa majanduskasvu prognoosi ning eeldab, et see kasvab järgmisel aastal kõigest 0,1 protsenti.

Bundesbank avaldas detsembris prognoosi, mis on juunis avaldatud prognoosist palju süngem. Veel suvel eeldas Bundesbank, et Euroopa suurim majandus pöördub 2025. aastal kasvule ning tõuseb ühe protsendi võrra, vahendas Financial Times.

Bundesbank hoiatas veel, et võimalik kaubandussõda USA-ga võib viia riigi majanduse hoopis langusesse.

Saksa majandus on olnud juba aastaid raskustes, kuid viimased tagasilöögid on toonud probleemid lõpuks ka päevavalgele. Bundesbank hoiatas, et raskused võivad järgmisel aastal tabada ka riigi tööturgu, tööpuudus tõuseb viimase kümnendi kõrgemale tasemele ja palgakasv aeglustub.

"Saksamaa majandus ei võitle mitte ainult püsiva tsüklilise vastutuulega, vaid ka struktuuriliste probleemidega," ütles Bundesbanki president Joachim Nagel.

Kuna riigi majandus käib alla, siis läheb ka inimeste elu kallimaks ning hiljuti lagunes veel ka Saksa võimuliit. Järgmisel nädalal toimub kantsler Olaf Scholzi usaldushääletus. Eeldatavasti ta kaotab selle ning president saab siis kuulutada välja erakorralised valimised, mis peaksid toimuma 23. veebruaril.