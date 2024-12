ABC News peab Trumpi laimamise eest 15 miljonit dollarit maksma

Laupäeval avalikustatud kohtuotsuse kohaselt maksab ABC News 15 miljonit dollarit Trumpi fondile või muuseumile ja lisaks sellele tasub miljon dollarit õigusabikulusid Trumpi advokaatidele, vahendas WSJ.

Ühtlasi avaldas Disneyle kuuluv meediaettevõte laupäeval oma veebilehel teate, et ABC News ja George Stephanopulos kahetsevad president Donald J. Trumpi kohta 10. märtsi saates ühe intervjuu käigus tehtud avaldusi.

Nimelt ütles Stephanopulos saates, et Trump on vägistamises süüdi mõistetud. Pärast saadet kaebas Trump ABC Newsi ja Stephanopoulose kohtusse.

2023. aastal mõistis Manhattani föderaalvandekohus Trumpi süüdi ajakirjanik E. Jean Carrolli seksuaalses kuritarvitamises ja laimamises ning ta pidi maksma viis miljonit dollarit kahjutasu.

Tänavu otsustas kohus, et Trumpil tuleb Carrollile maksta veel 83 miljonit dollarit, sest Trump oli väitnud, et ajakirja Elle endine kolumnist mõtles rünnaku välja, et oma uut raamatut reklaamida. Trump on mõlemad otsused edasi kaevanud.