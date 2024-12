Valimised Saksamaal: Merz tahab kärpida kulutusi 100 miljardi euro võrra

Saksamaa majandus kahaneb teist aastat järjest ning järgmine kantsler peab tagama rahastuse suurtele investeeringutele. Riik peab moderniseerima oma taristut, tugevdama kaitsevõimet ning lisaks arvestama veel sellega, et Donald Trump naaseb jaanuaris Valgesse Majja.

Saksamaa kavandatav 2025. aasta eelarve on 488 miljardit eurot, tööjõu- ja sotsiaalkulutused moodustavad sellest 179 miljardit eurot. Merz tegi ettepaneku lõpetada ebaseadusliku rände voog Saksamaale, lubas langetada tulumaksu ning jätkata Ukraina toetamist.

Samuti lubas ta säilitada võlapiduri, mis lubab praegu riigieelarve puudujäägil ulatuda kuni 0,35 protsendini sisemajanduse koguproduktist. Teisipäeval leidis Merz, et rände- ja sotsiaalabi kärbete abil saaks riik säästa 100 miljardit eurot.

Merzi plaanid on teravas kontrastis praeguse kantsleri Olaf Scholzi (SPD) poliitikaga. Viimane on vältinud sotsiaalkulutuste vähendamist. Saksamaa majandus on samas suurtes raskustes ning Merz üritab nüüd süüd veeretada Scholzi kaela.

"Scholz on kaotanud riigist lahkuvate investorite usalduse. Oleme valmis ja võimelised võtma taas valitsusvastutuse," ütles teisipäeval Merz.

CDU hoiab praegu enne veebruaris toimuvaid erakorralisi valimisi küsitlustes märkimisväärset eduseisu. Viimased arvamusküsitlused näitavad, et CDU toetus on ligi 31 protsenti.

Populaarsuselt teine on samuti opositsiooni kuuluv parempopulistlik Alternatiiv Saksamaale (AfD), mille toetus on ligi 19,8 protsenti. Kolmandal kohal on Scholzi juhitud SPD, mille toetus on umbes 17 protsenti, roheliste toetus on 11,2 protsenti ja vasakpopulistliku BSW toetus on 7,5 protsenti. Endise rahandusministri Christian Lindneri juhitud FDP toetus on kukkunud valimiskünnise piirile, mis on viis protsenti.

Küsitlused viitavad, et CDU vajab valimiste võitmise korral vähemalt ühte koalitsioonipartnerit. Kuna peavooluparteid üritavad populiste võimust eemal hoida, peab Merz valimiste võitmise korral pöörama pilgu SPD või roheliste poole.

Scholz ja SPD tutvustavad teisipäeval samuti oma valimisprogrammi. SPD on seni pakkunud kriisist väljumiseks Merzist erinevaid lahendusi. Bloombergi teatel kavatseb SPD pakkuda erinevaid maksusoodustusi ning luua 100 miljardi euro suuruse investeerimisfondi, mille abil saaks riik moderniseerida oma taristut.

Lisaks soovib Scholz leevendada võlapiduri reeglit, piirata võrgutasusid ning suurendada riigisisest tarbimist. Selleks plaanib SPD enamiku inimeste tulumaksu langetada, samal ajal tahab partei suurendada kõige rikkamate inimeste maksukoormust.

Rohelised tahavad samuti leevendada madala ja keskmise sissetulekuga inimeste maksukoormust. Partei liider on samuti teinud ettepaneku panna miljardäre rohkem makse tasuma.