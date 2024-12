Pakosta: võrdõiguslikkuse seadus vajas vaadet erasektorist

Justiitsminister Liisa Pakosta (Eesti 200) selgitas võrdse kohtlemise võrgustikule, et soolise võrdsuse ja võrdsete võimaluste seaduse eelnõu tuli tellida erasektorist, et saada teist õiguslikku vaadet seaduste ühendamisele ja Euroopa Liidu direktiivi ülevõtmisele.

Kuigi majandusministeeriumi võrdsuspoliitikate osakonnas valmis mais soolise võrdsuse ja võrdsete võimaluste seaduse eelnõu, tellis justiitsministeerium eelnõu koostamises osalenud vabaühenduste ja võrdõigusvoliniku büroo teadmata selle asemele uue seaduseprojekti advokaadibüroolt.

Võrdse kohtlemise võrgustiku liikmed olid Pakosta tegevusest üllatunud, sest eelnõu oli juuni keskpaigaks läbinud ka kaasamise ja riiklike institutsioonide kooskõlastusringi, ja pärisid ministrilt avalikus kirjas aru.

Pakosta kirjutas oma vastuses, et soolise võrdõiguslikkuse seaduse ja võrdse kohtlemise seaduse ühendamise ülesanne lisandus justiits- ja digiministri vastutusvaldkonda selle aasta augusti keskel.

Pakosta märkis, et majandusministeeriumis 2024. aastal ettevalmistatud soolise võrdsuse ja võrdsete võimaluste seaduse eelnõu (SVVVS) protsess väärib tunnustamist tänuväärse huvigruppide kaasamise eest, kuid kahjuks sai eelnõu kooskõlastusringil arvukat õigusalast kriitikat ja vastuolulist tagasisidet.

"Kriitikat arvestades ja saamaks teist õiguslikku vaadet seaduste ühendamisele ja Euroopa Liidu direktiivi ülevõtmisele, kaasas justiitsministeerium protsessi erasektori," kirjutas Pakosta.

Pakosta kinnitas võrdse kohtlemise võrgustiku liikmetele, et justiitsministeerium esitab eelnõu kindlasti uuesti kooskõlastamisele, kus kõik huvigrupid saavad anda oma tagasiside.

"Kinnitan, et oleme valmis igakülgseks koostööks nii asjaomaste riigiasutuste kui ka huvikaitseorganisatsioonidega," sõnas Pakosta.

Soraineniga sõlmitud lepingu maksumus oli 16 000 eurot pluss käibemaks, ütles justiitsministeeriumi avalike suhete nõunik Ann Mäekivi ERR-ile.

ERR-ile selgitas justiitsministeeriumi pressiesindaja, et SVVVS eelnõu Sorainenilt tellimine on seotud ka justiitsministeeriumi suure töökoormusega: 2024. aasta novembri keskpaiga seisuga on ministeeriumis kokku 155 eelnõu ja väljatöötamiskavatsust. Varasematel aastatel on see koondarv olnud püsivalt 110 juures.

Pakosta on teinud Soraineniga koostööd varemgi

Pakosta tegi Soraineni advokaadibürooga võrdõiguslikkuse seaduse eelnõu koostamisel koostööd ka ajal, kui ta oli aastatel 2015–2022 soolise võrdõiguslikkuse volinik.

"Võrdsusvoliniku kantselei on tasunud Soraineini advokaadibüroole võrdse kohtlemise seaduse uuendamise eelnõuga seonduvalt ja võrdõiguslikkuse seaduse eelnõu näidise koostamise eest aastatel 2018 ja 2021," ütles ERR-ile praegune soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise volinik Christian Veske.

Veske sõnul kajastuvad 2018. aastal makstud 15 000-eurosel arvel ka teised tööd, aga 2021. aastal makstud 10 281-eurone arve on seotud täiel määral võrdõiguslikkuse seaduse eelnõu koostamisega.

Pakosta selgituse järgi tegeles voliniku kantselei ühe varasema võrdõiguslikkuse seaduse eelnõuga 2021. aastal.

"Sel aastal oli riigikogu menetluses sotsiaalministeeriumis valminud võrdse kohtlemise seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu, millele ühe muudatusettepanekuna esitas Liisa Pakosta volinikuna teksti, milles kaks seadust olid ühendatud. Selle sisendi tellis voliniku kantselei Sorainenilt," sõnas Mäekivi.

Tegemist ei olnud Mäekivi sõnul lõpliku eelnõu tekstiga, vaid ettepanekuga, millega oleks olnud võimalik edasi liikuda uue ühendatud seaduse vastuvõtmise suunas.

"Sotsiaalministeeriumi esitatud eelnõu langes aga tervikuna riigikogu menetlusest välja seoses koosseisu lõppemisega," ütles Mäekivi.

Soolise võrdsuse ja võrdsete võimaluste seaduse eelnõuga plaanitakse panna hetkel kehtivad võrdsusõiguste kaitse- ja edendamiskohustused kokku ühte seadusesse, kuna seaduste kohaldamisalad ja regulatsiooni detailsus on praegu erinevad.

Ühendseaduse eesmärk on tagada soolise võrdsuse edendamine ja inimeste võrdne kohtlemine ühistel alustel.