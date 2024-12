Soome politsei alustab Estlink 2 purunemiskohas merepõhja uurimist

Uurimist juhib Soome keskkriminaalpolitsei. Eeluurimise eesmärk on välja selgitada laeva Eagle S roll esimesel jõulupühal tekkinud kaablikahjustuses. Kahtlustatav kuritegu on raskekujuline vandalism.

Merekaabli purunemiskohta suundub patrull-laev Turva.

Politseid toetab merepõhja uurimisel piirivalve.

Kinnipeetud laeval viibib endiselt politsei eriüksus, kes viib läbi eeluurimistoiminguid.

"Laeval on kogutud materjali, mille analüüsimine on alanud," teatas Soome politsei. "Juurdluse keskmes on olnud ka meeskonna küsitlemine. Kuigi esialgne uurimine on kulgenud tempokalt, on tegemist nõudliku ja ajakuluka juurdlusega."

Samuti on Soome toll arestinud laeva lastiks olnud kütuse ning viib läbi ka menetlust võimaliku Venemaa-vastastest sanktsioonidest kõrvalehoidmise osas.

Soome politsei: laeva meeskonnaliikmed on Gruusia ja India kodanikud

Laeva Eagle S meeskonda kuulub üle 20 inimese, kes on Gruusia ja India kodanikud, ütles uurimist juhtiv Soome riikliku kriminaalpolitsei kriminaalinspektor Sami Paila.

Laevaohvitseride rahvust Paila ei kommenteerinud.

Paila sõnul on osa meeskonnaliikmeid kahtlustatavad ja osa tunnistajad. Mõne staatus on siiani ebaselge.

Seni pole laeval ühtegi arreteerimist ega kinnipidamist toimunud.