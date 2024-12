Soome politsei: mere põhjas on kümnete kilomeetrite pikkune lohisemisjälg

Sami Paila rääkis Ylele, et lohisemisjälg merepõhjas lõpeb kohas, kus laev ankruketi üles tõmbas.

"Sellest kohast ida poole on kümnete kilomeetrite pikkune lohisemisjälg, kui mitte pea sada kilomeetrit," sõnas Paila.

Paila sõnul on keskkriminaalpolitsei saanud esialgse ettekujutuse sellest, mis merel juhtus.

"Meie praegune arusaam on, et kõne all olev lohisemisjälg on Eagle S-i ankru lohisemisjälg. Me oleme suutnud selle küsimuse selgeks teha läbi merealuse uurimistöö. Seda tehti keskkriminaalpolitsei ja piirivalve koostöös. Ma võin öelda, et meil on esialgne arusaam merel juhtunust, kuidas ankrujälg seal tekkis," rääkis Paila.

"See (lohisemisjälg) on tõenäoliselt osa juhtumi kohta kogutud tõenditest, väga märkimisväärne osa," lisas ta.

Paila sõnul on merel uurimistoimingute tegemine ilmastikuolude tõttu keeruline, sest tuul on uurimise jätkamiseks praegu liiga tugev.

Paila märkis, et uurimise üks tähtsamatest osadest on teha kindlaks, kas kaablite lõhkumine oli tahtlik.

Uurimise käigus on lisandunud ka kolmas kriminaalkahtlustus – raskekujuline sekkumine telekommunikatsiooni. Varasemast uurib politsei kahtlustatavat kuritegu raskekujulise vandalismina. Lisaks on Soome tolliamet algatanud eeluurimise raskendatud asjaoludel õigusrikkumisse.

Soome lahes Soome ja Eesti vahelise Estlink 2 lõhkumises lõppeva nädala kolmapäeval kahtlustatakse Cooki saartele registreeritud naftatankerit Eagle S. Soome politsei ja piirivalve arestisid laeva Soome territoriaalvetes.

Kolmapäeval tabas ka Eesti ja Soome vahelisi sidekaableid rike, kuid sideteenuseid see ei mõjuta.