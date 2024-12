Trump toetab esindajatekoja spiikrina Mike Johnsonit

Trump teatas sotsiaalmeedias, et Mike Johnsonil on tema täielik toetus. Trumpi sõnul on Johnson, hea, töökas ja usklik mees, kes ajab õiget asja, vahendas The Wall Street Journal.

Kongressi esindajatekoja spiikri valimine on võtmetähtsusega nii USA sise- kui välispoliitika jaoks. Kuni uue spiikri valimiseni ei saa esindajatekoda menetleda ühtegi seaduseelnõu. Uue spiikri valimine toimub reedel, Trump peaks ametisse astuma 20. jaanuaril.

Trump tahab oma järgmisel ametiajal muuta maksupoliitikat ning karmistada piiripoliitikat. Ta vajab selleks USA kongressi mõlema koja toetust. Viimastel valimistel saavutasid vabariiklased kontrolli ka kongressi ülemkoja ehk senati üle. USA ülemkohtus on samuti jäme ots konservatiivsete kohtunike käes.

Trumpi toetus suurendab nüüd Johnsoni väljavaateid saada valituks. Siiski pole veel selge, kas kogu vabariiklaste partei liigub Johnsoni selja taha. Esindajatekoja vabariiklaste sisese parempoolse Vabaduse Fraktsiooni liige Thomas Massie juba seletas, et ei pruugi Johnsonit toetada. Ka mõned teised saadikud jäid Johnsoni suhtes skeptiliseks.

Vabariiklaste spiikrikandidaat peab aga tagama, et tema erakonnakaaslased järgivad parteidistsipliini, sest vabariiklastel on 219 saadikukohta kongressi esindajatekojas, samas kui enamuseks on vaja 217 saadiku toetust.

Vabariiklasest saadik Tim Burchett ütles siiski, et suure tõenäosusega võtavad vabariiklased Trumpi toetust Johnsonile kuulda. Ka multimiljardär ja vabariiklaste partei suurrahastaja Elon Musk teatas, et toetab esindajatekoja spiikrina Mike Johnsonit.

Pühapäeval ütles vabariiklasest saadik Mike Lawler oma parteikaaslastele, et nad mängivad tulega, kui nad ei toeta spiikri valimistel Johnsonit. "Ja kui nad arvavad, et saavad kuidagi konservatiivsema spiikri, siis nad petavad end," ütles Lawler telekanalile ABC.