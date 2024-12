Ukraina tihendab suhteid Süüria uue režiimiga

Ajaleht Financial Times kirjutab, et Ukraina valitsus tihendab suhteid Süüria uue režiimiga ning president Volodõmõr Zelenski saatis oma ministrid kohtuma Damaskuse juhtidega. Samal ajal väheneb piirkonnas Moskva mõjuvõim, kuna hiljuti varises kokku Venemaa toetatud Assadi dünastia.

Ukraina välisminister Andri Sõbiha kohtus Ahmed al-Sharaga, viimane on islamirühmituse Hayat Tahrir al-Shami (HTS) liider ja Süüria de facto juht.

"Lähtume tõsiasjast, et uuest Süüriast saab riik, mis austab rahvusvahelist õigust, sealhulgas Ukraina territoriaalset terviklikkust," ütles Sõbiha.

Kiiev katkestas pärast 2022. aasta sissetungi sidemed Damaskusega, kuna toona oli Süüria eesotsas diktaator Bashar al-Assad. Süürias puhuvad nüüd uued tuuled ja Ukraina üritab olukorda ära kasutada.

Süüria välisminister Asaad al-Shaibani ütles pressikonverentsil, et tema riik ja Ukraina arutavad majanduslikke ja poliitilisi küsimusi, kuid ei andnud rohkem üksikasju.

Ka Zelenski ütles hiljuti, et Ukraina saab pärast Venemaa sekkumist aidata kaasa sellele, et Süürias taastatakse rahu ja stabiilsus. Zelenski teatas, et lähiajal peaks Ukrainast jõudma Süüriasse 500 tonni teravilja.

"Ja tarneid tuleb juurde, juurde tuleb ka vastastikku kasulikku koostööd paljudes valdkondades," rääkis Zelenski.

Süüria oli varem suur põllumajandusriik, kuid kodusõja tõttu sõltub nüüd Vene tarnetest. Pärast Assadi kukutamist peatas Venemaa oma teraviljatarned Süüriasse, riiki ähvardab nüüd näljahäda.

Ukraina lubatud viljalast katab vaid murdosa sellest, mida Süüria oma toidujulgeoleku tagamiseks vajab. Siiski lubas Kiiev, et suurendab viljatarneid Süüriasse.