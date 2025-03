Süüria väed tõrjuvad riigi lääneosas puhkenud alaviitide mässu

Süüria islamistliku valitsuse relvajõud pidasid reedel juba teist päeva lahinguid, et suruda maha riigi lääneosas hoogu koguv alaviitide ususekti mäss. Alaviit oli ka Süüria kukutatud diktaator Bashar al-Assad ning puhkenud konflikt on uue valitsuse seni suurim väljakutse.

Süüria võimud teatasid, et kukutatud Assadi režiimi jäänused alustasid neljapäeval hästi planeeritud rünnakut valitsusvägede vastu riigi rannikualal, kus elab alaviitide vähemus. Võimud ei ole avaldanud hukkunute arvu, kuid Süüria Inimõiguste Vaatluskeskus teatas, et surma on saanud üle 120 inimese.

Vägivald on raputanud riigi ajutise presidendi Ahmed al-Sharaa jõupingutusi kontrolli tugevdamiseks riigis ajal, kui tema administratsioon näeb vaeva USA sanktsioonide tühistamise nimel ja maadleb laiemate julgeolekuprobleemidega, eriti riigi edelaosas, kuhu Iisrael takistab Damaskusel oma vägede saatmist.

Neljapäeval puhkenud vägivald keskendus suures osas Jablehi piirkonda, kuid rahutused levisid ka laiemalt. Rannikulinnades Tartusis ja Latakias kuulutati välja liikumiskeeld, teatas riiklik uudisteagentuur SANA. Julgeolekujõud alustasid linnade ja lähedal asuvate mägede läbikammimist, lisas SANA viitega julgeolekuallikale. Võimud soovitasid tsiviilisikutel koju jääda.

Üks Latakia linna elanik ütles Reutersile telefoni teel, et kokkupõrked on seal kestnud 12 tundi. Ta ütles, et linna on saabunud valitsuse abijõud. Tartusi linna elanik ütles, et reede hommikul oli kuulda tugevat tulistamist, kui valitsusväed sisenesid linna ja hakkasid õhku tulistama.

Anonüümse julgeolekuallika sõnul õnnestus abivägedel reede hommikul Latakia linna siseneda, kuna neljapäeval see ei õnnestunud, sest tee oli läbi lõigatud.

Kokkupõrked jätkusid linna äärealadel, julgeolekujõud tegid tööd, et avada tee Jablehisse, mis samuti oli läbi lõigatud, ning Assadiga seotud relvarühmitused hoidsid Jablehis mitmeid positsioone, ütles allikas.

Alaviitide aktivistid väidavad, et nende kogukond on pärast Assadi langemist vägivalla ja rünnakute all olnud, eriti Homsi ja Latakia maapiirkondades.

Kuigi Sharaa on lubanud juhtida Süüriat kaasaval viisil, pole tema ja alaviitide juhtide vahel kohtumisi välja kuulutatud, erinevalt teiste vähemusrühmade liikmetest, nagu kurdid, kristlased ja druusid.

Assadi juhitud valitsus värbas Süüria julgeolekuaparaati ja ametitesse palju alaviite ning islamistide juhitud võimud püüavad seda disproportsiooni nüüd muuta, sealhulgas massiliste vallandamiste kaudu.

Kuigi Sharaa on toonud suure osa sunniidi-moslemitest enamusega Süüriast oma võimu alla, jäävad olulised alad Süüriast tema haardeulatusest välja, sealhulgas kirde- ja idaosa, mida kontrollivad kurdide juhitud Süüria Demokraatlikud jõud.

Alaviitide vaimulike rühmituse alaviitide islaminõukogu avalduses süüdistati vägivallas valitsust, öeldes, et sõjaväeüksused saadeti rannikule režiimi jäänustega võitlemise ettekäändel, kuid tegelikult selleks, et terroriseerida ja tappa. Selles nõuti rannikupiirkonna võtmist ÜRO kaitse alla.

Saudi Araabia, kes on pakkunud Sharaa administratsioonile diplomaatilist tuge, mõistis Süüria seadusvastaste rühmituste sooritatud kuriteod ja nende rünnakud julgeolekujõudude vastu hukka. Er-Riyadh seisab Süüria valitsuse kõrval selle jõupingutustes säilitada julgeolek ja kodanikurahu, öeldakse avalduses.